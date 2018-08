So sieht es aus, wenn der russische Präsident Wladimir Putin einen Kurzurlaub in Sibirien macht. Der Kreml veröffentlichte am Montag zahlreiche Urlaubsfotos und Videos, die zeigen, dass Putin ein Fan von Aktiv-Urlaub ist. Auf dem Programm: Bootstouren, Naturbeobachtungen und ausgedehnte Wanderungen. Damit nichts passiert, hatte Putin auch seinen Verteidigungsminister und den Chef des nationalen Sicherheitsdienstes dabei. Bilder mit freiem Oberkörper - wie aus früheren Urlauben des Präsidenten - gab es diesmal nicht. Vermutlich war es einfach zu kalt. Aber auch so machte Putin einen relativ fitten Eindruck. Der Freizeitspaß in Sibirien dauerte nicht lange - für Putin stand dort schon bald ein offizielles Treffen mit Führungskräften aus dem Energiesektor an.