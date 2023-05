Zwei Drohnen sollen auf den Kreml zugeflogen sein, um Präsident Putin zu attackieren – so lautet der Vorwurf Russlands. Die Ukraine weist eine Beteiligung zurück und verweist auf das Land selbst: "Offensichtlich bereitet Russland einen großen Terrorakt vor".

Russland hat der Ukraine den Versuch eines Mordanschlags auf Kreml-Chef Wladimir Putin mit Drohnen vorgeworfen. In der Nacht zum Mittwoch seien zwei ukrainische Drohnen über dem Kreml in Moskau abgefangen worden, erklärte das Präsidialamt. Die Ukraine wies die Anschuldigung zurück und verdächtigte Moskau, den Vorfall "inszeniert" zu haben.

Moskau beschrieb den angeblich versuchten Drohnenangriff auf den Kreml als "geplanten terroristischen Akt und einen Mordanschlag" auf Putin. Der Präsident sei unverletzt, es habe keine Verluste gegeben.

Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin, rief als Reaktion dazu auf, die Regierung in Kiew zu "vernichten". Mit der Regierung Selenskyjs könne es "keine Verhandlungen" geben. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew forderte die "leibliche Eliminierung" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "und seiner Clique".

Kreml: Zwei Drohnen zum Absturz gebracht

Selenskyj wies den Vorwurf aus Moskau zurück. "Wir haben Putin nicht angegriffen", sagte er auf einer Pressekonferenz in Helsinki, wohin er am Mittwoch überraschend gereist war. "Wir kämpfen auf unserem Hoheitsgebiet, wir verteidigen unsere Dörfer und Städte", sagte der ukrainische Präsident. Er nahm in der finnischen Hauptstadt an einem Gipfel nordischer Länder teil.

Auch der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak versicherte, die Ukraine habe "nichts mit Drohnenangriffen auf den Kreml zu tun". Solche von Russland "inszenierten Berichte" stellten den Versuch dar, auf der Informationsebene einem "großangelegten terroristischen Angriff auf die Ukraine" den Weg zu bereiten.

US-Außenminister Antony Blinken zweifelte die Anschuldigungen aus Moskau massiv an. Er könne die Berichte nicht bestätigen, sagte Blinken in Washington. Er würde jedoch "alles, was aus dem Kreml kommt, mit großem Vorbehalt aufnehmen".

Vor erwarteter Gegenoffensive: Anschläge in Russland

Aus dem russisch-ukrainischen Grenzgebiet werden seit Tagen vermehrt Angriffe und Aktivitäten gemeldet, die auf Sabotageakte hindeuten. Im russischen Dorf Wolna nahe der Brücke zur von Russland besetzten Halbinsel Krim geriet nach Angaben der Regionalverwaltung in der Nacht zum Mittwoch ein Treibstofflager in Brand. Tote und Verletzte habe es keine gegeben.

Bereits am Samstag war ein Treibstofflager in der strategisch wichtigen Hafenstadt Sewastopol auf der Krim nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff in Flammen aufgegangen. Mitte April hatten die von Russland installierten Behörden auf der Krim die dortigen Gedenkfeierlichkeiten am 9. Mai zum sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland as Sicherheitsgründen abgesagt.

In Moskau werde die traditionelle Parade zum Weltkriegsende auf dem Roten Platz jedoch wie geplant stattfinden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Putin werde daran teilnehmen.