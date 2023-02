Der ukrainische Präsident wirbt mit seinem überraschenden Kurztrip nach Europa um weitere militärische Hilfe. Das EU-Palament zollt ihm nach einer emotionalen Rede in Brüssel mit Beifall Respekt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer emotionalen Rede im Europaparlament für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der EU im Kampf gegen Russland bedankt. Der Beifall der Abgeordneten im Plenum richte sich nicht an ihn selbst, sondern an alle in den Städten und Dörfern, die die Ukraine unterstützten, sagte der 45-Jährige am Donnerstag in Brüssel.

Er dankte für die Lieferung von Waffen und Munition, von Brennstoffen und Energie, von all den Tausenden Dingen, "die wir in diesem brutalen Krieg brauchen". Dem Parlament dankte er dafür, den Krieg kurz nach Beginn der Invasion verurteilt und sich dafür ausgesprochen zu haben, die Ukraine zu einem EU-Beitrittskandidaten zu machen. Es gehe darum, die europäisch-ukrainische Lebensweise zu verteidigen, sagte Selenskyj.

Die Aussicht auf einen EU-Beitritt habe die Menschen seines Landes dazu ermutigt, angesichts des russischen Angriffskriegs stark zu bleiben. "Für die Ukraine ist das der Weg nach Hause", sagte Selenskyj. Er sei hier, um für die Ukrainerinnen und Ukrainer diesen Weg nach Hause zu vertreten. Es gebe unterschiedliche Geschichten, aber man habe auch eine gemeinsame europäische Geschichte.

Weitere Gespräche geplant

Für den Präsidenten der Ukraine stehen noch weitere Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel an. Am Vortag war er bereits in Großbritannien, wo er auch Premierminister Rishi Sunak sowie König Charles III. traf. Am Abend stand in Paris zudem ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm. Es ist erst Selenskyjs zweite Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar vergangenen Jahres. Selenskyj reiste gemeinsam mit Macron von Paris nach Brüssel.

Der niederländische Premier Mark Rutte betonte die Wichtigkeit seines Besuchs beim EU-Gipfel. "Dass er hier ist, hat einen hohen Symbolwert", sagte Rutte in Brüssel. "Wir alle haben ständig Ehrfurcht vor dem, was er, sein Team, das ukrainische Volk, die ukrainische Armee, das Militär gegen ein riesiges Land, Russland tun." Es sei von zentraler Bedeutung, dass Selenskyj beim EU-Gipfel teilnehme und ein besonderer Moment.