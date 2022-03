Heute wendet sich US-Präsident in der «State of the Union» an die amerikanische Bevölkerung. Doch anders als in vergangenen Jahren adressiert die Rede wohl auch einen Nicht-Bürger: Wladimir Putin.

US-Präsident Joe Biden hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine deutliche Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin gerichtet.

«Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos», wollte Biden nach einem zuvor verbreitetem Ausschnitt aus seinem Redemanuskript der Ansprache zur Lage der Nation sagen. Aus diesem Grund sei die Nato gegründet worden.

Russlands Präsident habe gedacht, er könne den Westen spalten und die Nato würde nicht reagieren. «Putin hat sich geirrt. Wir waren bereit», so Biden. «Putins Krieg war vorsätzlich und grundlos», mahnte Biden. Putin habe sich entschieden, die Bemühungen um Diplomatie abzulehnen.

Bidens erste Ansprache zur Lage der Nation wird vom Krieg in der Ukraine überschattet. Seine Rede wollte er vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington am Abend halten. Bidens Sprecherin Jen Psaki hatte zuvor angekündigt, der Präsident werde über seine Bemühungen sprechen, eine weltweite Koalition «für Demokratie und gegen russische Aggression» aufzubauen. Die US-Regierung, die EU und andere westliche Partner hatten nach dem Angriff auf die Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt.