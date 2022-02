Der Angriff Russlands auf die Ukraine . Er kam auch für viele Menschen in der russischen Hauptstadt Moskau überraschend. Bei einer Umfrage am Donnerstag gingen die Meinungen dazu weit auseinander: "Es ist schrecklich. So etwas wie einen guten Krieg gibt es nicht. Er ist für alle Beteiligten schrecklich. Es ist schwer zu sagen, was die Menschen in der Ukraine im Moment fühlen." "Kein Grund zur Panik. Wenn sie eine Bedrohung für unser Volk darstellen, müssen wir uns verteidigen. Die Angriffe sind gezielt. Es läuft alles nach Plan, deshalb halte ich es für die richtige Entscheidung". "Wir haben es kommen sehen. Ich war sicher, dass es früher oder später sowieso passieren würde. Ich weiß nicht genau, was die Konsequenzen sein werden, aber sie werden kommen, das ist sicher. "Das alles kann dazu führen, dass unser Land ein geschlossenes Land wird. Es ist klar, was mit der Wirtschaft passieren wird, das ist keine Frage, im Gegenteil. Das war's im Grunde. Ich will nicht unhöflich sein, aber der Mann, der jetzt an der Macht ist, ist verrückt und was er tut, ist ein Verbrechen." So viel ist klar: Auch die meisten Menschen in Moskau schauen mit Sorge auf die aktuelle Lage. Und auf das, was möglicherweise noch kommen wird.