von Jens Mühling Moskau lässt offenbar im großen Maßstab Ukrainer nach Russland deportieren. Betroffen sollen auch Kinder sein, die nach ihrer Verschleppung zur Adoption freigegeben werden. Ein Report der Organisation Human Rights Watch legt das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen offen.

Der Krieg wütete seit fast einem Monat, als Mitte März vor einem städtischen Kindersanatorium in Mariupol ein Krankenwagen bremste. Am Steuer saß ein Ukrainer, der als freiwilliger Helfer seit Wochen Menschen bei der Flucht aus der belagerten Stadt unterstützte. Diesmal hatten ihn die ukrainischen Behörden gebeten, alle Kinder aus der Pflegeeinrichtung zu evakuieren, die dort ohne ihre Eltern zurückgeblieben waren. Der Helfer traf 17 Kinder an, das jüngste zwei Jahre alt, das älteste 17. Er lud alle in den Krankenwagen und verließ die umkämpfte Stadt Richtung Westen, um seine jungen Passagiere über die Frontlinie hinweg auf ukrainisch kontrolliertes Territorium zu bringen.