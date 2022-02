Und noch einmal zurück zu den EU-Sanktionen gegen Russland. Seit Wochen versuchen die EU und ihre Verbündeten, Russland von einem Krieg gegen die Ukraine abzuhalten - auch unter Androhung heftiger Sanktionen. Geholfen hat es bsher nicht. Mit einem neuen Sanktionspaket wollen die EU-Mitglieder Putin stoppen. Ein Überblick, wie das gehen soll:



Finanzsanktionen: Es geht den Informationen zufolge vor allem darum, Banken von den EU-Finanzmärkten abzuschneiden. Sie sollen sich in der EU künftig kein Geld mehr ausleihen können und auch kein Geld mehr verleihen können. Zudem soll auch die Refinanzierung von russischen Staatsunternehmen in der EU verhindert werden.



Sanktionen gegen den Transportsektor und Technologie-Embargo: Hier soll vor allem die russische Luftverkehrsbranche von der Versorgung mit Ersatzteilen und anderer Technik abgeschnitten werden. Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sollen es auch anderen russischen Schlüsselindustrien schwer machen, sich weiterzuentwickeln. "Wir werden Russlands wirtschaftliche Basis und ihre Fähigkeit zur Modernisierung schwächen", sagte von der Leyen.



Nord Stream 2 und andere Sanktionen gegen den Energiesektor: Die von Russland nach Deutschland führende Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 ist bereits auf Eis gelegt. Die neuen Sanktionen sollen dpa-Informationen zufolge auch den Energiesektor Russlands treffen. Ausfuhrverbote für zum Beispiel Erdgas waren zunächst jedoch nicht vorgesehen. Allerdings wird es in EU-Kreisen für möglich gehalten, dass Russland selbst die Versorgung der EU mit Erdgas einstellt.



Einschränkungen der Visapolitik: Insbesondere Unterstützer Putins sollen nicht mehr so einfach in die EU reisen dürfen. Darunter sind auch viele, die gerne am Mittelmeer oder in den Alpen Urlaub machen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Donnerstag, die russische Führung werde nie da gewesener Isolation gegenüber stehen.