Die Bilder und Nachrichten des Krieges in Gaza schockieren den Betrachter immer wieder, um Falschnachrichten zu entlarven gibt es NGO's die sich speziell darauf spezialisieren ( Symbolbild)

Wurden wirklich Babys verbrannt? So versuchen die "Fake Reporter", Falschnachrichten zu entlarven

Krieg in Gaza

von Marina Klimchuk Der Krieg in Gaza ist auch ein Krieg der Bilder – der echten wie der falschen. Achiya Schatz und seine Mitstreiter arbeiten mit ihrer NGO Fake Reporter daran, Fake News aus dem Netz zu filtern. Von beiden Seiten.

Eine Nachbarschaft im Schatten unscheinbarer Betonbauten im Süden von Tel Aviv. Im WeWork-Glasbau in der Schocken Street, gleich neben der Redaktion von "Haaretz", sitzen Achiya Schatz und seine Kollegen an einem langen hellen Tisch. Auf ihren Computern kleben Sticker mit dem Spruch "Make Internet Great Again" – genau darum geht es ihnen. Und um die Wahrheit.

2020 gründete Schatz mit Mitte 30 die Organisation Fake Reporter, um Fake News und Desinformation in sozialen Medien aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass diese dann von den großen Plattformen entfernt werden. Oder sie gehen damit auf die Behörden zu. Sie sind die erste Organisation ihrer Art in Israel.

Achiya Schatz gründete die NGO Fake Reporter vor drei Jahren © privat

Für ihren Faktencheck, mit dem sie virtuelle Lügen entkräften, nutzen die Fake Reporter Open Source Intelligence, also Informationen aus frei verfügbaren Quellen im Internet.

So gehen sie Hinweisen auf Falschmeldungen nach, die sie aus der gesamten Welt erreichen, besonders jetzt: Seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober und dem Einmarsch Israels in Gaza prasselt ein Regen von Hetze, Islamophobie und Antisemitismus auf das Internet herab.