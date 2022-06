Sehen Sie im Video: Raketen in Kiew – Helmkamera filmt dramatische Rettung von Überlebenden





















Dramatische Bilder aus Kiew: Nach einem russischen Raketenangriff im Bezirk Shevchenkivskyi, suchen Retter in einem zerstörten Wohnblock nach Überlebenden.





Unter den Trümmern des Gebäudes finden Rettungskräfte dann eine Frau – schwer verletzt, aber noch am Leben. Mit vereinten Kräften wird sie aus dem Schutt befreit. Sanitäter stabilisieren sie noch an Ort und Stelle. Auf einer Trage wird die Verletzte aus dem Gebäude gebracht.





Die vom stern verifizierten Videos zeigen das Ausmaß des Angriffs. Erstmals seit Wochen sind in Kiew wieder russische Raketen eingeschlagen. Bei den jüngsten Angriffen in Kiew soll nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens eine Person getötet worden sein.

