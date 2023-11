von Niels Kruse Israel greift im Gazastreifen auch Flüchtlingslager an – und die herrschende Hamas wird sich freuen. Frei von Skrupeln opfern die Terroristen ihre eigenen Leute, um den Hass auf Israel zu befeuern.

Dschabalia war einmal ein kleines Örtchen im Norden des Gazastreifens. Mittlerweile gilt es als Flüchtlingslager, in dem auf 1,5 Quadratkilometern zwischen 50.000 und 100.000 Menschen leben. Es ist die größte von acht Zufluchtsstätten dieser Art im Gazastreifen – und über die Jahre immer wieder Ziel von Angriffen durch die israelische Armee. Beim jüngsten sind zahllose Bewohner ums Leben gekommen. Die herrschende Hamas spricht von fast 50 Toten. Deren Angaben aber sind nicht immer glaubwürdig.

Hamas nimmt massenhaften Tod Unschuldiger in Kauf

Unter den Opfern seien außer Hamas-Kämpfern auch eine Führungsfigur der Terroristen, Ibrahim Biari. Er soll maßgeblich am Massaker vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein. Natürlich sind auch Zivilisten bei dem israelischen Großangriff ums Leben gekommen. Es gehört zur perfiden Taktik der im Gazastreifen herrschenden Islamisten, den massenhaften Tod Unschuldiger in Kauf zu nehmen. Denn die daraus resultierende Hass auf den "Aggressor", also in diesem Fall Israel, ist der Treibstoff mit dem die Hamas ihrem Kampf befeuert.

Dschabalia gerät dabei immer wieder ins Visier des israelischen Militärs (IDF). Was weder neu noch Zufall ist. In dem Lager, das de facto ein Stadtteil von Gaza-Stadt ist, leben die Menschen mittlerweile in vierter Generation auf engstem Raum, in Armut, ohne ausreichende Sanitärversorgung und mangelhafter Infrastruktur. Dschabalia ist eine Hochburg der Hamas, sie ist Zufluchtsort für deren Kämpfer und Unterstützer. 1987 brauch hier die erste Intifada aus, der palästinensische Aufstand gegen die israelische Besatzung.

2005 zog sich Israels aus dem Gazastreifen zurück, ein Jahr später kam die Hamas bei den vorerst letzten Wahlen an die Macht. Seitdem herrscht die Terrororganisation dort mit harter Hand. Natürlich könnte sie etwas an den Zuständen Dschabalia – und anderen Flüchtlingslagern – ändern. Aber warum sollte sie, wenn dort der hochradikalisierte Nachwuchs so gut gedeiht?

Flüchtlinge auf eigenen Gebiet

Dass im rein-palästinensisch bewohnten Gazastreifen überhaupt noch palästinensische Flüchtlinge in eigenen Orten leben, liegt an einem Beschluss der Vereinten Nationen von 1949. Damals wurde das Hilfsprogramm UNRWA für diejenigen Palästinenser aufgelegt, die nach der Gründung Israels das neue Staatsgebiet verlassen mussten. Ursprünglich waren das rund eine halbe Million Menschen. Da der Flüchtlingsstatus aber vererbt wird, gelten mittlerweile fast sechs Millionen Palästinenser als Flüchtlinge. Selbst wenn sie auf palästinensischem Gebiet leben.

Region in Aufruhr Wer steht an wessen Seite im Nahen Osten? 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Der Nahe Osten Legende

gelb – Länder mit normalisierten Beziehungen zu Israel (Unterzeichner des sogenannten Abraham-Abkommens); weiß-grau schraffiert – bisher auf Annäherungskurs zu Israel; ocker – Länder mit lange bestehenden Friedensverträgen mit Israel; grün-grau schraffiert – unter starkem Einfluss proiranischer Kräfte Mehr

Die UNRWA ist mittlerweile ebenso Teil wie Akteur des Nahost-Konflikts geworden. Kritiker werfen dem Hilfswerk Israelfeindlichkeit, Antisemitismus und teilweise sogar Terrorunterstützung vor. Anfang der 2000er musste der damalige Chef der Organisation zurücktreten, weil die Hamas Teile der UNRWA unterwandert hatten. Jahre hat die Hamas von der UNRWA betriebene Schulen als Abschussbasis für Raketenangriffe auf Israel genutzt. Pierre Krähenbühl, der damalige Chef des Hilfswerks, sagte in einem Interview, dass an drei Schulen militärisches Gerät gefunden worden sei. In anderen Fällen hätten Kämpfer der Islamisten in der "Nähe von Schulgebäuden" gestanden. "Aber das ist im dichtbesiedelten Gazastreifen nicht überraschend."

Hamas: 8500 Tote durch israelische Angriffe

Die beispiellose Enge des Gazastreifens nutzt die Hamas seit vielen Jahren für ihre Zwecke. Eine Unterscheidung von Zivilbevölkerung und bewaffneten Kämpfern ist kaum möglich, jeder Angriff führt fast zwangsläufig zum Tod Unschuldiger – und zu einem Aufschrei in den arabischen Nachbarstaaten und Teilen des Westens. Wie viele Menschen bei den bislang vier Kriegen zwischen Israel und Hamas seit 2008 ums Leben gekommen sind, ist unklar, ebenso wie hoch der Anteil an Zivilisten unter ihnen war.

Aktuell spricht das Gesundheitsministerium in Gaza von 8500 Tote durch Israels Vergeltungsschläge, darunter seien 3000 Kinder. Die Angaben von Seiten der Gaza-Führung lassen sich fast nie überprüfen. Sicher ist nur, dass die Instrumentalisierung der Opfer fast immer funktioniert. So wirft der deutsche Zentralrat der Muslime Israel nun Kriegsverbrechen vor: "Wir sehen ja jetzt unbeschreibliches Leid, das auf Gaza niedergeht. Das Kriegsbombardement von Israel ist ein Kriegsverbrechen aus unserer Sicht und zeigt einmal mehr, dass Krieg niemals eine Antwort sein kann, Terror wirklich zu bekämpfen", sagte Mazyek Aiman im ZDF.

Krankenhäuser als Schutzschilder

Besonders arglistig ist die Angewohnheit der Hamas, Krankenhäuser als Schutzschild zu benutzen. So befindet sich nach Ansicht der Israelis unter dem größten und bestausgestatteten Hospital im Gazastreifen, dem Schifa-Krankenhaus, die Kommandozentrale der Hamas. Die Klinik beherbergt nicht nur 700 Betten, sondern ist auch Anlaufpunkt für Tausende von Verwundeten und Zivilisten, die sich Versorgung erhoffen als auch relative Ruhe vor den Angriffen der IDF haben wollen. Vermutlich dürfte ein Teil der Menschen von der Hamas dorthin beordert sein, um sie als "menschliche Schutzschilde" zu missbrauchen, wie israelische Medien schreiben.

Vor Ort Arabische und jüdische Israelis In Gaza fallen Bomben – in Jerusalem eskaliert die Stimmung

Erst Mitte Oktober gab es eine große Explosion am Ahli Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt, bei dem nach Hamas-Angaben Hunderte von Menschen ums Leben gekommen sind. Die Führung des Gazastreifens beschuldigte sofort Israel, die Klinik bombardiert zu haben. Die dortige Regierung wies die Vorwürfe zurück und legte Hinweise vor, nach denen die Rakete einer zweiten Terrororganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen verunglückt sei. Welche Version stimmt, ist bislang unklar. Die Empörungswelle aber lief sofort an: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem "Krankenhaus-Massaker" und die im Libanon herrschende Hisbollah rief zu einem "Tag des Zorns" auf.

Islamisten sprechen von "Holocaust"

Im Gazastreifen ist die Wortwahl ungleich drastischer. Ismail Hanija, einer der Hamas-Führer sprach von einem "neuen Holocaust" und vergleicht die Lage im Gazastreifen mit dem Warschauer Ghetto. Obwohl diese Vergleiche an menschenverachtenden Zynismus kaum zu überbieten sind, verfängt diese Rhetorik bei vielen Unterstützern der Palästinenser, mitunter werfen sie Israel sogar einen Genozid vor. "Der Islamist zwingt mich, ihn als meinen Feind anzusehen und erneut in Begriffen zu denken, die ich, als moderner Europäer, hatte vergessen wollen oder zumindest: nach denen ich nie mehr hatte handeln wollen", schreibt niederländische Schriftsteller Leon de Winter über die Gewalttaten militanter Muslime.

Quellen: Deutschlandfunk, "Süddeutsche Zeitung", UNRWA, Bundestag, DPA, AFP, Tagesschau, "Neue Zürcher Zeitung"