von Fabian Huber Seit mehr als 30 Jahren fotografiert Ziv Koren den Nahostkonflikt. Nun begleitete er die israelische Armee als einer der ersten Reporter nach Gaza. Mit dem stern spricht er über Angst im Transportpanzer, die Befangenheit im Kopf und Bilder, die für immer bleiben werden.

Bilder der überfallenen Kibbuzim im Süden Israel. Bilder von Beerdigungen, Geiselangehörigen, Krankenhäusern. Seit dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Überfalls, ist kein Tag vergangen, an dem Ziv Koren nicht fotografiert hat. Als einer der ersten Reporter überhaupt konnte der 53-jährige Kriegsfotograf zu Beginn der Woche die israelische Armee (IDF) an zwei Tagen auf ihrem Weg ins Konfliktgebiet begleiten. "Embedment" nennt sich diese Art der Berichterstattung im Fachjargon, weil Journalisten eingebettet sind in die Militäreinheiten, die sie begleiten.