von Steffen Gassel sowie von Paul Flückiger

Nur mit Glück entkam Kristina Timanowskaja auf dem Flughafen in Tokio den Häschern des Lukaschenko-Regimes. Seitdem lebt sie in Polen. Mit dem stern sprach sie über die Methoden des belarussischen Regimes, die Angst, die sie ständig begleitet und ihr Leben als Sportlerin im Exil.

Nach monatelanger Zurückgezogenheit hat die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja in einem exklusiven Interview mit dem stern ausführlich über ihr Leben im polnischen Exil gesprochen. Am Rande der Olympischen Spiele in Tokio hatte die 35-Jährige sich Anfang August in einer Aufsehen erregenden Aktion der Kontrolle belarussischer Sportfunktionäre entzogen, die sie zur Rückkehr nach Minsk zwingen wollten. Timanowskaja hatte sich am Haneda Airport der japanischen Hauptstadt in die Obhut der japanischen Polizei geflüchtet.

„Dieser Entschluss hat mein Leben völlig durcheinandergewirbelt“, sagt Timanowskaja zum stern. "Er hat mir viel Hass und viele Drohungen eingebracht. Aber ich würde heute wieder genauso handeln."

Ihre Großmutter habe sie zuvor am Telefon vor einer Rückkehr nach Belarus gewarnt. "Sobald ich in Belarus landen würde, sollte ich in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Alles war vorbereitet", sagt Timanowskaja. Sie habe befürchtet, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie der belarusissche Oppositionelle Raman Pratasewitsch, den das Lukaschenko-Regime im Mai nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk verhaftet und zu einem öffentlichen Geständnis gezwungen hatte. "Was sie mit Pratasewitsch veranstaltet haben, hat uns alle in Belarus zutiefst schockiert. Auch mich! Danach wusste ich, dass das Regime zu allem fähig ist", sagt die Sprinterin.

Bis heute erhält Kristina Timanowskaja Drohungen

Ihrem Mann Arsenij Sdanewitsch, ebenfalls ein Sportler, gelang zeitgleich mit Timanowskaja die Flucht aus Belarus. Beim Interview mit dem stern und dem anschließenden Fotoshooting in einem Warschauer Park war ein bewaffneter Bodyguard stets zugegen. Die Personalien des stern-Teams wurden vor dem Zusammentreffen von Timanowskajas Sicherheitsteam überprüft.

Bis heute erhalte sie Drohungen, vor allem über die sozialen Medien, sagt Timanowskaja. "Ich habe Angst. Und immer wieder erhalte ich Drohungen, auch auf Instagram. 'Wir brechen dir Arme und Beine', schreiben sie etwa.“ Um ihre in Belarus zurückgebliebenen Angehörigen mache sie sich große Sorgen. Für ihr Land hoffe sie aber, "dass es bald Frieden gibt und alle politischen Gefangenen freigelassen werden", so Kristina Timanowskaja