Tausende Menschen sind am Sonntag in Russland gegen die geplante Anhebung des Rentenalters auf die Straße gegangen. So wie hier in Moskau gab es Demonstrationen und Kundgebung in mehreren Städten des Landes. Allein in der russischen Hauptstadt beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 9000 Menschen an den Protesten. Dabei treiben die Rentenpläne der russischen Regierung sowohl junge wie alte Menschen auf die Straßen. Sie sehen vor, dass Frauen künftig mit 63 statt 55 Jahren in Rente gehen sollen, Männer erst mit 65 statt 60. Viele ältere Menschen fürchten allerdings, nicht mehr bis zur Rente zu leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer in Russland liegt nur bei 67 Jahren. Jüngere Russen befürchten Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, wenn ältere Arbeitnehmer länger als bisher im Job bleiben. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in einer Fernsehansprache angeboten, das Rentenalter für Frauen nur auf 60 Jahre anzuheben, die Reform aber als notwendig bezeichnet. Umfragen zufolge ist die überwiegende Mehrheit der Russen gegen die Reform, Putins Beliebtheit nahm deswegen zuletzt dramatisch ab.