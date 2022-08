Im August 2021 klettern verzweifelte Afghanen auf ein Flugzeug in Kabul. "Wir sollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zeigen", findet die Gesellschaftsforscherin Susanne Schröter

von Christine Leitner Susanne Schröter ist Kultur- und Islamforscherin. Mit dem stern hat sie darüber gesprochen, wie sich westliche Länder in der Welt einmischen und warum das in vielen Teilen der Welt als überheblich und arrogant wahrgenommen wird.

Ein Jahr nachdem sich Deutschland und die Vereinigten Staaten überstürzt aus Afghanistan zurückgezogen haben, zieht Islam-Expertin und Ethnologin Susanne Schröter von der Goethe-Universität in Frankfurt eine Bilanz. In ihrem neuen Buch "Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass" schreibt sie über westliche Werte. Im Gespräch mit dem stern hat sie über die Doppelmoral westlicher Nationen gesprochen und ist der Meinung: Wir dürfen uns nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Wenn wir Demokratie verbreiten wollen, dann müssen wir dafür werben. Das beste Aushängeschild: ein Westen, der seine eigenen Werte ernst nimmt.