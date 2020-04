In Wien gibt es Schutzmasken am Automaten. Ein Detail, das womöglich eine Tendenz illustriert: Die Regierung Österreichs hat erklärt, man wolle ab dem 14. April jene Auflagen schrittweise lockern, die wegen der Corona-Krise verhängt worden waren. Der konservative Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte am Montag in Wien an, am Dienstag nach Ostern dürften Geschäfte mit einer Fläche bis zu 400 Quadratmetern sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. O-Ton: (Natürlich unter Berücksichtigung der notwendigen Beschränkungen. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure den Betrieb wieder aufnehmen. Natürlich auch hier unter Beachtung der Regeln.) Ob dies so komme, werde Ende April entschieden. So lange sollen auch die Ausgangsbeschränkungen gelten. Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Restaurants und Hotels sollen schrittweise ab Mitte Mai wieder öffnen. Veranstaltungen sind bis mindestens Ende Juni gestrichen.