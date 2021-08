+++ Ticker +++ Lage in Afghanistan Ende der Evakuierungsmission: Letzte geplante Rettungsflüge der Bundeswehr heben in Kabul ab

Die Entwicklungen zur Lage in Afghanistan im stern-Ticker.

18.06 Uhr: Taliban: Mindestens 52 Verletzte in Kabul, Zahl der Toten unklar

Angaben der militant-islamistischen Taliban zufolge sind bei dem Anschlag am Flughafen Kabul mindestens 52 Menschen verletzt worden. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar, sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid dem lokalen TV-Sender ToloNews.

Die Nichtregierungsorganisation Emergency hatte zuvor mitgeteilt, dass mindestens sechs Menschen tot in ihr Krankenhaus in Kabul eingeliefert worden seien. Vor dem Flughafen hat es nach ersten Erkenntnissen zwei Explosionen gegeben - eine an einem der Flughafentore und eine bei einem nahe gelegen Hotel.

18 Uhr: Macron: Frankreich will noch "mehrere hundert" Afghanen aus Kabul retten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einer weiterhin "extrem gefährlichen" Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul und am Flughafen der Stadt gewarnt. Die Umstände der Explosionen dort seien noch sehr unklar, sagte Macron bei einem Besuch in der irischen Hauptstadt Dublin. Es sei aber klar, dass es ein erhöhtes Niveau an Spannungen dort gebe. Man sei sich von Anfang an über die Risiken im Klaren gewesen, so der französische Präsident weiter.

Präsident Macron sagte, sein Land werde alles versuchen, um noch "mehrere hundert Menschen" aus Afghanistan zu retten. Macron sagte, es warteten noch 20 Busse mit Afghanen und binationalen Staatsangehörigen in der Nähe des Kabuler Militärflughafens, die Frankreich über die Vereinigten Arabischen Emirate ausfliegen wolle. Es gebe aber keine Garantie, dass dies gelinge, "denn wir haben die Sicherheitslage nicht unter Kontrolle".

Immer mehr deutsche Journalisten berichten von einer Behinderung durch US-Soldaten am Kabuler Flughafen bei ihrem Versuch, ins Zentrum der afghanischen Hauptstadt zu gelangen. Am Donnerstag teilte die Zeit-Verlagsgruppe mit, dass "Zeit"-Reporter Wolfgang Bauer und der für die Wochenzeitung tätige freie Fotograf Andy Spyra am Vormittag gegen ihren Willen nach Doha ausgeflogen worden seien. "Sie wurden von US-Militärs mit dem Hinweis zur Ausreise gezwungen, die Entscheidung sei mit Unterstützung der deutschen Diplomaten vor Ort getroffen worden." Die Journalisten seien am Mittwochmittag in Kabul gelandet und wollten den "Zeit"-Angaben zufolge aus der Stadt berichten und sich um die Ausreise von lokalen Mitarbeitern und deren Angehörigen bemühen.

17.15 Uhr: Mindestens sechs Tote nach Anschlag bei Kabuler Flughafen

Bei dem Anschlag am Flughafen Kabul sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency auf Twitter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort.

17.10 Uhr: Pentagon: Amerikaner bei Anschlag zu Schaden gekommen

Bei einem Anschlag außerhalb des Flughafens von Kabul sind nach Angaben der US-Regierung auch Amerikaner zu Schaden gekommen. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag auf Twitter und bezeichnete den Angriff an einem der Flughafen-Tore als "komplexe Attacke". Eine Zahl von Toten oder Verletzten nannte er nicht. Kirby bestätigte außerdem, dass es zu einer weiteren Explosion bei einem nahe gelegenen Hotel gekommen sei.Tweet Pentagon

16.40 Uhr: Letzte geplante Rettungsflüger der Bundeswehr in Kabul gestartet

Die letzten Maschinen der Bundeswehr zur Rettung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan sind am Donnerstag abgehoben. Die letzten drei Flugzeuge starteten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am frühen Abend (Ortszeit) vom Flughafen Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan.

Kramp-Karrenbauer sagte, man arbeite zwar "fieberhaft" an der weiteren Evakuierung, müsse aber die Terrorgefahr berücksichtigen. "Das ist keine Einzelfrage für die Bundesrepublik Deutschland, das ist im Moment die Einsatzsituation für alle anderen Staaten auch." Man bemühe sich "ohne Bruch" in die "Phase zwei" der Evakuierung nach dem Ende des Bundeswehreinsatzes zu kommen, betonte die Ministerin. In dieser Phase werde es darum gehen, auf diplomatischem Weg zu versuchen, Menschen die Ausreise zu ermöglichen.

16.45 Uhr: Ankara: Zwei Explosionen außerhalb des Flughafens in Kabul

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums soll es am Flughafen Kabul sogar zu zu zwei Explosionen gekommen. "Es gibt keine Schäden oder Verluste in unserer Einheit", schrieb das Ministerium in Ankara auf Twitter. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby,hatte zuvor von einer Explosion gesprochen. Die Türkei hatte am Mittwoch mit dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan begonnen.

16.45 Uhr: Pentagon bestätigt "Opfer" bei Explosion in Kabul

Bei der Explosion in Kabul sind mehrere Menschen verletzt oder getötet worden. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, es gebe "eine unbekannte Zahl von Opfern". Die Bundeswehr erklärte auf Twitter, ihre Einsatzkräfte seien nicht betroffen.

15:48 Uhr: Explosion vor Flughafen von Kabul

Vor dem Flughafen von Kabul hat sich eine Explosion ereignet. Das berichtet ein Pentagonsprecher.