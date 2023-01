Während die Kämpfe in der Ostukraine anhalten, gehen die Verhandlungen um die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine weiter. Stern-Militärexperte Gernot Kramper erklärt, was die Kampfpanzer so besonders macht und wie die Lage in den Kriegsgebieten heute aussehen würde, wären sie schon im Herbst geliefert worden.