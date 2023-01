Noch bevor Russland seinen Angriffskrieg begonnen hatte, sorgte Deutschland mit der Ankündigung für Stirnrunzeln, 5000 Helme in die Ukraine schicken zu wollen. Angesichts dessen, was das Land im Fall einer Invasion erwarten würde, war das weniger als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt, ziemlich genau ein Jahr später, kündigt die Regierung in Berlin die Entsendung von Leopard-2-Panzern an. Und kaum hatte Kanzler Olaf Scholz das vor kurzem noch schwer Denkbare ausgesprochen, meldet Kiew weitere Wünsche an: Kampfjets und U-Boote.

Wer alles Waffen in die Ukraine liefert

Innerhalb von zwölf Monaten hat der Ukraine-Krieg alle Gewissheiten der Nachkriegsjahrzehnte hinweggefegt. Vor allem, aber nicht nur in Berlin. Nach den USA ist die Bundesrepublik mittlerweile der zweitgrößte Waffenlieferant für das angegriffene Land: ob Mars-Raketenwerfer, der Gepard-Flakpanzer oder nun der Leopard 2, beinahe im Wochentakt wird neues Gerät herbeigeschafft oder Kiew zumindest versprochen.

Zwei Dutzend Staaten rüsten die Ukraine aus. Mit schwerem Gerät, Flugabwehr und gepanzerten Transportern, wie Sie in dieser Übersicht sehen:

