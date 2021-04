EU-Kommissarin Ylva Johansson machte bei ihrem Besuch im sogenannten Übergangslager "Mavrovouni" Druck auf den griechischen Minister für Migration Notis Mitarachi. Es ging um mutmaßliche "Pushbacks" der Küstenwache.

Sehen Sie im Video: EU-Kommissarin Johansson besucht Flüchtlingslager und wirft Griechen Pushbacks vor.

Mit einem Hubschrauber landete EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson Anfang dieser Woche im sogenannten Übergangslager "Mavrovouni" auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Kara Tepe auf Lesbos. Johansson durchquerte die Gassen der Zeltsiedlung, gefolgt wurde sie von Sicherheitskräften und zahlreichen Bewohnern. Rund 7.000 Menschen, darunter viele Kinder, Schwangere und Kranke leben hier, seitdem das Camp Moria im vergangenen Jahr abgebrannt war. Johansson war nicht hergekommen, um sich mit den vielen Geflüchteten ablichten zu lassen, sondern um Druck auf die griechischen Behörden zu machen. Griechenland könne - Zitat - "mehr machen", um den jüngsten Anschuldigungen des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der türkischen Regierung und mehreren Hilfsorganisationen auf den Grund zu gehen. Den Vorwürfen zufolge würden griechische Grenzbeamte Boote mit fliehenden Menschen angreifen, sie zurück in türkische Gewässer treiben oder sie auf dem offenen Meer zurücklassen. "Nun ich muss sagen, dass ich sehr besorgt über die UNHCR-Berichte bin und es einige Einzelfälle gibt, in die es mal reinzuschauen gilt. Das ist ein Thema, das bereits viele Male Herrn Notis und einigen seiner Kollegen vorgehalten wurde und ich denke, bei dem die griechischen Behörden mehr machen können, wenn es um die Untersuchung und Aufklärung von Pushbacks geht." Ihr Gegenüber, Griechenlands Minister für Migration Notis Mitarachi, sagte zu den Vorwürfen: "Wir bestreiten entschieden, dass die griechische Küstenwache jemals an Pushbacks beteiligt gewesen ist. Griechenladn hält sich voll und ganz an das internationale und europäische Recht. Aber gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Länder Grenzen haben, und es gibt Regeln und Vorschriften, wie die zuständigen Behörden ihre verfassungsmäßigen Verpflichtungen zum Schutz der Grenzen des Landes wahrnehmen und ausführen dürfen. " Vielen Menschen kommt es daher umso bizarrer vor, dass nur ein paar Meter weiter draußen die Menschen kein fließendes Wasser haben und nur einmal die Woche das Camp verlassen dürfen. Weil es auf europäischer Ebene keine gemeinsame Migrationspolitik gibt, bleibt die Arbeit an den Behörden auf Lesbos hängen. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Europäische Union . Mehrere Bewohner von Lesbos gingen am Tag von Johanssons Besuch auf die Straße, um gegen ein neues Aufnahmezentrum für Geflüchtete auf der Insel und für eine bessere Verteilung auf EU-Ebene zu demonstrieren. Auf den griechischen Inseln leben nach Angaben von Mitarachi noch rund 14.000 Menschen. Zusammen mit denen, die bereits aufs Festland gebracht wurden, seien es knapp 58.000. Die Bundesregierung hatte 1.215 nach dem Brand auf Lesbos im vergangenen Jahr aufgenommen. Auch die EU-Mitglieder Niederlande und Frankreich hatten sich bereiterklärt, sowie das Nicht-EU-Land Schweiz.