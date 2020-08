Sehe Sie im Video: Wut nach Explosion – Proteste gegen Regierung in Beirut.









In Beirut sind nach der verheerenden Lagerhallenexplosion im Hafen Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Wut darüber zu äußern und gegen die Regierung zu demonstrieren. In der Nähe des Parlamentseingangs versammelte sich am Donnerstagabend eine kleine Gruppe von Menschen, die sich wenig später eine Auseinandersetzung mir einer Einheit der Bereitschaftspolizei lieferte. Zuvor wurden in Beirut zahlreiche Objekte, darunter Autos, in Brand gesetzt. Die Demonstrierenden warfen Steine auf die Polizisten. Die Verantwortung für die Explosion im Hafen, bei der mindestens 145 Menschen ums Leben gekommen und über 5.000 Personen verletzt worden sind, sehen viele bei der Regierung. Im Hafen wurde jahrelang altes hochexplosives Ammoniumnitrat verstaut. Die Regierung sei korrupt und ihr wird Misswirtschaft vorgeworfen. Viele fordern jetzt einen Regierungswechsel.

