Im Norden Israels meldet die Armee am Mittwochabend ein mutmaßliches "Eindringen aus der Luft" vom Libanon aus. Der Armee zufolge heulen in mehreren Gebieten, auch in der Umgebung von Haifa, die Alarmsirenen. Das für den Zivilschutz zuständige Heimatfrontkommando fordert die Bewohner der Städte Beit Schean, Safed und Tiberias auf, "bis auf weiteres" Schutzräume aufzusuchen, da ein "umfassender Angriff" befürchtet werde.



Die "Times of Israel" schreibt: "Mehrere Fluggeräte könnten vom Libanon aus in den israelischen Luftraum eingedrungen sein. Wir wissen immer noch nicht, wie viele Drohnen aus dem Libanon nach Israel eingedrungen sind, aber Drohnen können in mehreren Gebieten Alarm auslösen, da sie auf einer unvorhersehbaren Flugbahn fliegen." Andere spekulieren über Paraglider, wie sie auch beim Angriff aus dem Gazastreifen zum Einsatz kamen.