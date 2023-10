Italien hat rund 200 Landsleute aus Tel Aviv ausgeflogen. Zwei Flugzeuge der italienischen Luftwaffe seien am Morgen auf dem Militärflugplatz in Pratica di Mare südlich von Rom gelandet, teilt Außenminister Antonio Tajani im Fernsehsender Rai 3 mit. Am Nachmittag sollen - ebenfalls vom Außenministerium organisiert - weitere Menschen aus Israel in einer Maschine einer privaten Fluggesellschaft in Verona ankommen.



In Israel kümmern sich Tajani zufolge Vertreter der italienischen Botschaft in Tel Aviv um Italiener, die ausreisen wollen. Am Flughafen Ben Gurion sei ein Schalter eingerichtet worden. "Wir werden alles tun, um ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, sie zu begleiten und sie zurückzubringen." Die Situation sei allerdings angesichts der Sicherheitslage kompliziert.