Israelische Kliniken verlegen Abteilungen in unterirdische Schutzräume. Das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv habe heute mit der Verlegung von Patienten in ein unterirdisches Notfallkrankenhaus begonnen - das erste Mal in seiner Geschichte, teilt die Klinik mit. Das erste Mal seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006 verlegte auch das Galiläa-Krankenhaus in Naharija im Norden Israels Patienten in sein unterirdisches Notfallkrankenhaus - auf Anweisungen des Gesundheitsministeriums und der Armee, wie es heißt. Auch das Krankenhaus Tel Haschomer bei Tel Aviv brachte nach eigenen Angaben die Frühchenstation und die Kinder-Intensivstation im Untergrund unter.