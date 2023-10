Die beiden militanten Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad greifen den Süden und das Zentrum Israels nach eigenen Angaben massiv mit Raketen an. Die Al-Kuds-Brigaden, der bewaffnete Arm des Islamischen Dschihad, erklären, sie griffen die Städte Tel Aviv, Aschdod und Aschkelon sowie Gemeinden in der Nähe zum Gazastreifen mit "schwerem Raketenfeuer" an. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, erklären, sie hätten eine Rakete auf den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv abgefeuert, wo israelische Behörden jedoch keinen Einschlag meldeten.



In den Gebieten entlang des Gazastreifens heulen die Sirenen. In der Stadt Aschkelon wurde ein Krankenhausgebäude von einer Rakete getroffen, wie eine Sprecherin der Einrichtung mitteilt. "Das Zentrum für Kindesentwicklung am Barsilai-Krankenhaus in Aschkelon ist von einem Projektil aus Gaza getroffen worden", erklärt sie. Es gebe Schäden am Gebäude, aber keine Verletzten, sagt sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.