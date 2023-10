Bundeskanzler Olaf Scholz verspricht Israel im Konflikt mit der Hamas auch praktische Unterstützung. "Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten", sagt er in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Ich habe Premierminister Netanjahu gebeten, in engem Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren." Das gelte zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Auch andere Unterstützungsbitten Israels werde Berlin "unverzüglich prüfen und auch gewähren".



Zudem arbeite die Bundesregierung mit Hochdruck an der Befreiung der Geiseln. "Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst. Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird", so Scholz. "Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen – in enger Abstimmung mit Israel und mit der gebotenen Vertraulichkeit." Auch mehrere Deutsche seien unter den mehr als hundert Geiseln der Hamas.