Das Rote Kreuz ist wegen der israelischen Geiseln im Gazastreifen und der humanitären Lage dort in ständigem Kontakt mit der Hamas. Um die Gespräche nicht zu gefährden, könne das Internationale Komitee vom Roten Kreuz aber wenig Einzelheiten nennen, sagt Fabrizio Carboni, IKRK-Regionaldirektor für den Nahen Osten, in Genf. Ob das IKRK weiß, wie viele Menschen festgehalten werden und wo sie sich befinden, wollte Carboni nicht sagen. "Wir engagieren uns jeden Tag, wir drängen (auf eine Lösung)." Dabei gehe es nicht um Verhandlungen was im Gegenzug für die Freilassung der Menschen gewährt werden könne. All das sei nicht Aufgabe einer humanitären Organisation, betont Carboni. Demnach steht das IKRK auch mit israelischen Kräften in ständigem Kontakt. "Alle Gefangenen müssen human behandelt werden", so Carboni."