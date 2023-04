Eine Trump-Anhängerin steht auf einem Banner, auf dem "Trump Lies All The Time" zu lesen ist. Bisher blieb das Aufeinandertreffen der beiden Lager größtenteils friedlich

Donald Trump vor Gericht in New York

Liveblog Donald Trump vor Gericht in New York Pro- und Anti-Trump-Demonstranten treffen aufeinander – größtenteils friedlich

Mit Donald Trump wird erstmals ein Ex-US-Präsident angeklagt. Die Stadt bereitet sich seit Tagen auf diesen Moment vor. Für die Anklageverlesung muss Trump selbst vor Ort sein. Verfolgen Sie alles Wichtige im Liveblog.

In New York City geschieht heute Historisches: Mit Donald Trump muss sich erstmals in der US-Geschichte ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Der 76-Jährige, der seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hat, war am Montag aus Florida angereist, weil er persönlich zur Anklageverlesung vor dem Gericht im Stadtbezirk Manhattan erscheinen muss. Welche Straftaten die Staatsanwaltschaft dem Republikaner genau vorwirft, erfahren er und seine Anwälte erst dann. Bislang war die Rede von rund 30 Anklagepunkten.

Grundlage für die Anklage soll eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sein. Daniels behauptet, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben. Als der zehn Jahre später für das Amt des Präsidenten kandidierte, soll er seinen damaligen Anwalt Michael Cohen angewiesen haben, Daniels 130.000 Dollar zu zahlen, damit sie die mutmaßliche Affäre für sich behält. Dass Geld geflossen ist, gibt Trump zu – schließlich ist das Zahlen von Schweigegeld nicht illegal. Allerdings könnte der Immobilienmogul damit gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben – was ihm nun zum Verhängnis werden könnte.

Pro- und Anti-Trump-Demonstranten treffen aufeinander – größtenteils friedlich

Medienberichten zufolge hat das Büro des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams vor der heutigen Anklageverlesung keine glaubwürdigen Drohungen erhalten.



"Es mag zwar einige Aufwiegler geben, die morgen in unsere Stadt kommen wollen, aber unsere Botschaft ist klar und einfach: Beherrscht euch", sagte Adams gestern auf einer Pressekonferenz. Eric Adams, Bürgermeister von New York, spricht während einer Pressekonferenz im Rathaus, flankiert von Keechant Sewell (l), Commissioner des New York Police Department, und Phillip Banks, stellvertretender Bürgermeister. Quelle: Luiz C. Ribeiro/New York Daily News via ZUMA Pre/dpa

Noch ist der Mann, um den sich heute alles dreht, nicht hier. Donald Trump hat seinen Trump Tower in Manhattan noch nicht verlassen. Lange kann es nun aber nicht mehr dauern.

Scharen an Reportern stehen hinter den grauen Metallbarrieren bereit, um einen Blick auf den Ex-Präsident zu erhaschen bevor er durch den seitlichen Eingang das Gericht betreten wird.



Und da ist sie offenbar schon wieder weg: Marjorie Taylor Greene hat nach CNN-Angaben nach gerade einmal zehn Minuten ihre eigene Demo verlassen.

Dabei hatte die rechte Abgeordnete in den vergangenen Tagten lautstark die Werbetrommel gerührt, um möglichst viele Gleichgesinnte in New York um sich zu scharen.



Bei den Gegendemonstranten herrscht inzwischen ordentlich Stimmung und Krach.



“Fuck Donald Trump"-Rufe, Trommeln, Trillerpfeifen und sogar Kuhglocken sind zu hören.



Mittendrin ist auch Mike aus New York – verkleidet als "Fake-Trump" im orangenen Sträflingskostüm. Seit sieben Jahren protestiert er dafür, dass der Ex-Präsident angeklagt wird. "Heute ist der Tag auf den wir alle gewartet haben", sagt er.

Heute geht es um Ungereimtheiten bei der Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Doch der Ex-Präsident hat noch deutlich mehr juristischen Ärger. Ein Überblick:

Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals Donald Trump wird wegen einer Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels der Prozess gemacht. Doch der Ex-Präsident hat noch deutlich mehr juristischen Ärg…







Trump hat mit seiner Meinung noch nie hinterm Berg gehalten. Im Fall Stormy Daniels könnte der Richter aber genau das von ihm verlangen. Er hätte gute Gründe dafür – welche, das hat mein Kollege Marc Drewello für Sie zusammengetragen:

Maulkorb für Trump? Richter Merchan könnte ihm einen schweren Schlag verpassen Donald Trump hat mit seiner Meinung noch nie hinterm Berg gehalten. Im Fall Stormy Daniels könnte der Richter aber genau das verlangen. Er hätte gute Gründe daf…



Mitten in einer Traube von Reportern begrüßt die rechtsextreme Abgeordnete und Trump-Unterstützerin Marjorie Taylor Greene ihre Anhänger. Unter den Jubelrufen und dem schrillen Pfeifen der Gegendemonstranten ist es schwer irgendetwas zu verstehen, was sie in ihr schwarzes Megaphon ruft. Ihren Supporten ist das egal. Bald ertönen "USA"-Rufe…

Greene hatte die Trump-Supporter zur Gegendemonstration für "ihren Präsidenten" aufgerufen. Quelle: Drew Angerer / Getty Images via AFP



Auf die Frage, ob er heute Abend nach Mar-a-Lago fliegen würde, lachte Santos laut der NYT. "Leute. Ich habe kein Flugzeug", sagte der Republikaner. Er sei hier, "um den Präsidenten zu unterstützen".



Mehr zum notorischen Hochstapler und Betrüger, der für die Republikaner im US-Parlament sitzt, Das historische Ereignis bietet auch umstrittenen Figuren wie dem New Yorker Abgeordneten George Santos eine Bühne.Auf die Frage, ob er heute Abend nach Mar-a-Lago fliegen würde, lachte Santos laut der NYT. "Leute. Ich habe kein Flugzeug", sagte der Republikaner. Er sei hier, "um den Präsidenten zu unterstützen".Mehr zum notorischen Hochstapler und Betrüger, der für die Republikaner im US-Parlament sitzt, lesen Sie hier.

Santos geht durch die Menschenmenge, die sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt hat . Drew Angerer/Getty Images/AFP

Eine Gegendemonstrantin mit einem "Trump 4 Prison"-Schild hat sich in die Nordseite reingeschmuggelt. Als sie anfängt den Journalisten Interviews zu geben, wird sie unter Beschimpfungen der MAGA-Supporter von der Polizei aus dem Park begleitet.



Im Saal selbst sind Medienvertreter nicht zugelassen. „ Der Präsident ist unverwüstlich, optimistisch und so entschlossen wie eh und je, sich gegen die Ungerechtigkeit zu wehren " Chris Kise, Trump-Anwalt



Trumps Anwaltsteam hatte im Vorfeld erklärt, die Veröffentlichung der Fotos wenn möglich verhindern zu wollen. Trump selbst hatte hingegen durchblicken lassen, dass er die Fotos publik machen will. Das könnte tatsächlich in seine Wahlkampfstrategie passen – der Präsidentschaftskandidat bedient seit Jahren das Narrativ einer "linken Elite", die eine Hexenjagd gegen ihn veranstalte.



