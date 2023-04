Mit Donald Trump wird erstmals ein Ex-US-Präsident angeklagt. Die Stadt bereitet sich seit Tagen auf diesen Moment vor. Für die Anklageverlesung muss Trump selbst vor Ort sein. Verfolgen Sie alles Wichtige im Liveblog.

In New York City geschieht heute Historisches: Mit Donald Trump muss sich erstmals in der US-Geschichte ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Der 76-Jährige, der seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hat, war am Montag aus Florida angereist, weil er persönlich zur Anklageverlesung vor dem Gericht im Stadtbezirk Manhattan erscheinen muss. Welche Straftaten die Staatsanwaltschaft dem Republikaner genau vorwirft, erfahren er und seine Anwälte erst dann. Bislang war die Rede von rund 30 Anklagepunkten.

Anklage gegen Donald Trump: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Grundlage für die Anklage soll eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sein. Daniels behauptet, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben. Als der zehn Jahre später für das Amt des Präsidenten kandidierte, soll er seinen damaligen Anwalt Michael Cohen angewiesen haben, Daniels 130.000 Dollar zu zahlen, damit sie die mutmaßliche Affäre für sich behält. Dass Geld geflossen ist, gibt Trump zu – schließlich ist das Zahlen von Schweigegeld nicht illegal. Allerdings könnte der Immobilienmogul damit gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben – was ihm nun zum Verhängnis werden könnte.

An dieser Stelle lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Trumps historischem Besuch in New York.

Anklageverlesung offenbar vorüber – Trump hat Gericht verlassen Kapitel 34 Anklagepunkte – Trump plädiert auf "nicht schuldig" Trump trifft am Gericht ein Demonstranten treffen aufeinander – (noch) größtenteils friedlich Trump will offenbar kurz vor und nach Verlesung zu Journalisten sprechen Trump vor Gericht – der grobe Zeitplan Leonie Scheuble Und das war's. Trump hat soeben das Gerichtsgebäude verlassen. 34 Anklagepunkte – Trump plädiert auf "nicht schuldig" Yannik Schüller Wie US-Medien berichten wurde die offizielle Anklageschrift nun entsiegelt. Wie erwartet wirft die Staatsanwaltschaft dem Ex-Präsidenten insgesamt 34 Straftaten vor.

Trump selbst habe auf "nicht schuldig" plädiert.



Yannik Schüller Trump hat soeben den Gerichtssaal betreten.

Der Ex-Präsident ging ohne viel Worte und mit grimmigem Gesichtsausdruck an den Reporter vorbei, kurz nach seinen Anwälten. Nun dürfte die eigentliche Anklageverlesung beginnen.



Max Seidenfaden Noch ist völlig unklar, ob es ein Polizeifoto von Donald Trump aus New York geben wird. Der Ex-Präsident aber versucht bereits aus den Gerüchten um den sogenannten Mugshot Kapital zu schlagen. Auf seiner Homepage verkauft Trump bereits T-Shirts mit einem Fake-Polizeibild und dem Hinweis "Not Guilty" (Nicht schuldig). Kostenpunkt für das Shirt: 47 Dollar – ein Hinweis darauf, dass Trump bei einer möglichen Wiederwahl der 47. Präsident der Vereinigten Staaten wäre. Leonie Scheuble Die Verlesung der mehr als 30 Anklagepunkte im Gerichtssaal findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Der Richter Juan Merchan hatte am Montagabend einen Medienantrag abgelehnt. Reporter, Fotografen und TV-Kameras müssen im Gerichtsflur warten.

Nach dem sogenannten Arraignment wird Trump nach Angaben seines Anwalts auf nicht schuldig plädieren.



Yannik Schüller Wann und ob wir das von vielen (womöglich auch von Trump selbst) mit Spannung erwartete Polizeifoto zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten. In New York werden im Gegensatz zu vielen anderen Bundesstaaten die "Mugshots" von Angeklagten nicht automatisch veröffentlicht.

Dabei erreichten die Fotos einiger Prominenter in Polizeigewahrsam in der Vergangenheit teils Kultstatus: Bieber strahlt, Lohan schmollt: Promis auf Polizeifotos Donald Trump muss in New York vor Gericht erscheinen. Dann dürfte es auch ein Polizeifoto des Ex-Präsidenten geben. So wie zuvor schon von einigen anderen Promi…



Yannik Schüller Übrigens: Juan M. Merchan, der Richter, dem sich Trump gleich gegenübersieht, hat bereits Erfahrung mit dem Ex-Präsidenten.

Ende 2022 leitete er einen fünfwöchigen Prozess wegen Steuerbetrugs gegen dessen Familienunternehmen, die Trump Organization. Dass hat Merchan wenig überraschend keine Sympathiepunkte beim Ex-Präsidenten eingebracht.



"Der Richter, der meinem Hexenjagd-Fall 'zugeteilt' wurde, einem 'Fall', der noch NIE zuvor angeklagt wurde, HASST MICH", schrieb Trump letzte Woche auf Truth Social



Yannik Schüller Während Medien auf der ganzen Welt auf New York blickt, heißt es im Weißen Haus: Business as usual.

Präsident Joe Biden ignoriert wie bereits in den vergangenen Tagen das Medienspektakel um seinen Vorgänger. Als Trump am Gericht eintrifft, beginnt Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, laut NYT planmäßig eine Pressebriefing, in dem sie den heutigen Nato-Beitritt von Finnland begrüßt. Quelle: Jim Watson / AFP



Yannik Schüller Die Verlesung der mutmaßlich rund 30 Anklagepunkte ist für 20.15 Uhr unserer Zeit angesetzt.

Vorher steht das für Angeklagte übliche Prozedere – unter anderem ein Polizeifoto (Mugshot) und die Abgabe von Fingerabdrücken. Leonie Scheuble Im Gerichtsgebäude geht es für Trump auf direktem Weg in das Büro der Staatsanwaltschaft. Bis zur Anklageverlesung befindet er sich nun in Polizeigewahrsam.



Trump trifft am Gericht ein Leonie Scheuble Eine schwarze Wagenkolonne fährt vor. Trump steigt begleitet vom Secret Service aus, winkt in Richtung der Kameras und verschwindet im Gerichtsgebäude. Yannik Schüller Trump hat noch während seiner Fahrt zum Gericht einen Post auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social" abgesetzt.



"Auf dem Weg nach Lower Manhattan, zum Gerichtsgebäude. Wirkt so SURREAL - WOW, sie werden mich verhaften. Ich kann nicht glauben, dass das in Amerika passiert. MAGA!"



Leonie Scheuble Der Ex-Präsident hat den Trump Tower verlassen und ist auf dem Weg zum Gericht.