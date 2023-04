Ex-Präsident Donald Trump trifft am Gerichtsgebäude in Manhattan ein

Anklageverlesung in New York

Liveblog Anklageverlesung in New York Trump im Gericht in Manhattan eingetroffen

Mit Donald Trump wird erstmals ein Ex-US-Präsident angeklagt. Die Stadt bereitet sich seit Tagen auf diesen Moment vor. Für die Anklageverlesung muss Trump selbst vor Ort sein. Verfolgen Sie alles Wichtige im Liveblog.

In New York City geschieht heute Historisches: Mit Donald Trump muss sich erstmals in der US-Geschichte ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Der 76-Jährige, der seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hat, war am Montag aus Florida angereist, weil er persönlich zur Anklageverlesung vor dem Gericht im Stadtbezirk Manhattan erscheinen muss. Welche Straftaten die Staatsanwaltschaft dem Republikaner genau vorwirft, erfahren er und seine Anwälte erst dann. Bislang war die Rede von rund 30 Anklagepunkten.

Anklage gegen Donald Trump: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Grundlage für die Anklage soll eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sein. Daniels behauptet, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben. Als der zehn Jahre später für das Amt des Präsidenten kandidierte, soll er seinen damaligen Anwalt Michael Cohen angewiesen haben, Daniels 130.000 Dollar zu zahlen, damit sie die mutmaßliche Affäre für sich behält. Dass Geld geflossen ist, gibt Trump zu – schließlich ist das Zahlen von Schweigegeld nicht illegal. Allerdings könnte der Immobilienmogul damit gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben – was ihm nun zum Verhängnis werden könnte.

Trump im Gericht in Manhattan eingetroffen

Trump trifft am Gericht ein

Demonstranten treffen aufeinander – (noch) größtenteils friedlich

Trump will offenbar kurz vor und nach Verlesung zu Journalisten sprechen

Trump vor Gericht – der grobe Zeitplan

Yannik Schüller Während Medien auf der ganzen Welt auf New York blickt, heißt es im Weißen Haus: Business as usual.



Präsident Joe Biden ignoriert wie bereits in den vergangenen Tagen das Medienspektakel um seinen Vorgänger. Als Trump am Gericht eintrifft, beginnt Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, laut NYT planmäßig eine Pressebriefing, in dem sie den heutigen Nato-Beitritt von Finnland begrüßt.

Yannik Schüller Die Verlesung der mutmaßlich rund 30 Anklagepunkte ist für 20.15 Uhr unserer Zeit angesetzt.



Vorher steht das für Angeklagte übliche Prozedere – unter anderem ein Polizeifoto (Mugshot) und die Abgabe von Fingerabdrücken.

Trump trifft am Gericht ein

Leonie Scheuble Eine schwarze Wagenkolonne fährt vor. Trump steigt begleitet vom Secret Service aus, winkt in Richtung der Kameras und verschwindet im Gerichtsgebäude.

Yannik Schüller Trump hat noch während seiner Fahrt zum Gericht einen Post auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social" abgesetzt.



"Auf dem Weg nach Lower Manhattan, zum Gerichtsgebäude. Wirkt so SURREAL - WOW, sie werden mich verhaften. Ich kann nicht glauben, dass das in Amerika passiert. MAGA!"



Leonie Scheuble Der Ex-Präsident hat den Trump Tower verlassen und ist auf dem Weg zum Gericht.

Yannik Schüller Die (An-)Spannung vor dem Gericht im Süden von Manhattan steigt. Das Gebäude ist von Einsatzkräften des NYPD umstellt. Quelle: Kena Betancur / Getty Images via AFP

Yannik Schüller Wie die NYT schreibt, hat ein Bundesberufungsgericht in Washington soeben einen Eilantrag der Trump-Anwälte abgelehnt, mit dem sie eine Gruppe seiner engsten Mitarbeiter – darunter Ex-Stabschef Mark Meadows – daran hindern wollten, vor einer Grand Jury auszusagen.

Dabei geht es allerdings nicht um die Schweigegeldzahlungen, sondern um Trumps mutmaßlichen Versuch, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen.



Im Bundesstaat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Trump und seine Verbündeten wegen des möglichen Versuchs der illegalen Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020. Eine Sonderjury aus 26 Bürgerinnen und Bürgern hat dazu monatelang in dem oben abgebildeten Gerichtsgebäude im Zentrum von Atlanta getagt und im Februar ihre Untersuchungen abgeschlossen.

Yannik Schüller In unserer Fotostrecke, die wir im Laufe des Abends immer wieder aktualisieren werden, können Sie sich einen bildlichen Eindruck von der Situation in New York machen:

Yannik Schüller Wie bereits vermutet, wird Trump gegenüber den Journalisten in der Vorhalle lediglich "einen kurzen Satz" sagen, bevor er im Gerichtssaal verschwindet, berichtet CNN unter Bezugnahme auf dessen Berater.



Das eigentliche rhetorische Feuerwerk will sich der Ex-Präsident offenbar für seine Rede im heimischen Florida aufheben, die er gegen 2.15 Uhr deutscher Zeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago halten will.



Den Vormittag habe Trump übrigens am Telefon in Gesprächen mit politischen Beratern und seinem Anwaltsteam verbracht. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Medienberichten zufolge hat das Büro des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams vor der heutigen Anklageverlesung keine glaubwürdigen Drohungen erhalten.



Scharen an Reportern stehen hinter den grauen Metallbarrieren bereit, um einen Blick auf den Ex-Präsident zu erhaschen bevor er durch den seitlichen Eingang das Gericht betreten wird.

Yannik Schüller Und da ist sie offenbar schon wieder weg: Marjorie Taylor Greene hat nach CNN-Angaben nach gerade einmal zehn Minuten ihre eigene Demo verlassen.



Dabei hatte die rechte Abgeordnete in den vergangenen Tagten lautstark die Werbetrommel gerührt, um möglichst viele Gleichgesinnte in New York um sich zu scharen.

Leonie Scheuble Bei den Gegendemonstranten herrscht inzwischen ordentlich Stimmung und Krach.



"Fuck Donald Trump"-Rufe, Trommeln, Trillerpfeifen und sogar Kuhglocken sind zu hören.



“Fuck Donald Trump"-Rufe, Trommeln, Trillerpfeifen und sogar Kuhglocken sind zu hören.



Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals

Donald Trump wird wegen einer Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels der Prozess gemacht. Doch der Ex-Präsident hat noch deutlich mehr juristischen Ärg…

