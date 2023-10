Zu den in Israel vermissten und vermutlich als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten Franzosen zählen auch vier Kinder.



Das hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während einer Krisensitzung mit den Parteispitzen in Paris nach Aussagen von Teilnehmern bekanntgegeben. Die Zahl der getöteten Franzosen ist nach Angaben des französischen Außenministeriums unterdessen auf zwölf gestiegen, 17 Franzosen gelten als vermisst und befinden sich vermutlich in der Gewalt der Palästinenserorganisation Hamas.

Um 20.00 Uhr will sich Macron in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. In einer Umfrage des Instituts Elabe zeigten sich mehr als zwei Drittel der Franzosen überzeugt, dass der Konflikt in Nahost das Risiko berge, Spannungen in Frankreich zu verschärfen.