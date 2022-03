Unterdessen soll die Hauptstadtregion weiter unter Beschuss stehen. Wie die "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf das Innenministerium schreibt, sollen mehrere Gebäude bei einem Raketenangriff in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt zerstört worden sein. Ein Wohnheim sowie zwei fünfstöckige Wohnhäuser seien in den Städten Wasylkiw, Bila Zerkwa im Südwesten Kiews sowie in der Siedlung Kalyniwka in Nordwesten der Stadt zerstört worden. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.



Hier liegt ein Spielzeug inmitten von Schutt. (Foto: Emilio Morenatti/AP)