Atomenergiebehörde: Lage in Tschernobyl verschlechtert sich

In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind prorussische Einheiten nach Angaben aus Moskau weiter auf dem Vormarsch. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk seit dem Ende einer Waffenruhe bereits knapp einen Kilometer weit vorgedrungen. Unabhänig prüfen lassen sich diese Angaben nicht.



Mariupol am Asowschen Meer wird seit Tagen belagert, die Lage in der Stadt gilt als katastrophal. Mehrere Evakuierungsversuche waren gescheitert.



Auch an anderen Frontabschnitten in der Ostukraine haben Separatisten und russische Einheiten nach eigenen Angaben Erfolge erzielt. Der Chef der von Russland als unabhängig anerkannten "Volksrepublik" Luhansk, Leonid Passetschnik, sagt, die Stadt Popasna sei erobert und ukrainische Kräfte seien eingekesselt worden. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.



Blick auf ein durch Beschuss zerstörtes Wohnhaus in Mariupol