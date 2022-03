Am Nachmittag kommen die Außenminister von Nato, G7 und EU erneut zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock richtet vorher scharfe Worte an Russlands Präsidenten Wladimir Putin: "Wir werden ihm – wie zuletzt in New York – politisch und wirtschaftlich weiter vor Augen führen, dass er mit geschlossenem Handeln und weltweiter Isolation Russlands rechnen muss, wenn er diesen Kurs weiter fortsetzt. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine treibt er auch sein eigenes Land in den Ruin", sagte Baerbock laut Auswärtigem Amt kurz vor ihrem Abflug nach Brüssel . Putin lasse keinen Zweifel daran, was sein Ziel sei: die ganze Ukraine. "Für ihn ist es ein perfides Spiel – für die Menschen in der Ukraine ist es ein Kampf ums nackte Überleben."



Die Außenministerin versicherte dem ukrainischen Volk Solidarität. "In dieser Situation wollen wir auch heute in Brüssel, im Kreis der Nato ebenso wie in EU und G7, noch einmal unmissverständlich deutlich machen: wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer niemals ihrem Schicksal überlassen", sagte sie. Die Menschen würden versorgt und bekämen dringend nötige humanitäre Hilfe. Zum anderen gebe es auch materielle Unterstützung. Die präzedenzlosen Sanktionen würden konsequent umgesetzt.