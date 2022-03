Der ukrainische Fußball-Nationalspieler und ehemalige BVB-Profi Andriy Yarmolenko hat in einem emotionalen Instagram-Video an die russische Nationalmannschaft appelliert. "Ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler: Jungs. Warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts? In meinem Land töten sie Mensche. Frauen. Mütter. Unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts", so der 32-Jährige, der derzeit beim englischen Erstligisten Westham United unter Vertrag steht.





Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute. Zeigt es ihnen. Ich flehe euch an. Es ist an der Zeit, Ellenbogen zu zeigen – im wahren Leben



Foto: Paul Harding/Getty Images

Unterstützungsbotschaft für Andriy Yarmolenko als Zeichen des Friedens und der Sympathie mit der Ukraine im London Stadium