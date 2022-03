Angaben aus Moskau zufolge sind prorussische Separatisten weiter in die Ukraine vorgestoßen und haben die südukrainische Hafenstadt Mariupol eingeschlossen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht.



Der Bevölkerung sei am Vortag ein Abzug nach Osten, also in Richtung der Separatistengebiete angeboten worden. Mariupol am Asowschen Meer hat fast 450.000 Einwohner.