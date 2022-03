Menschen werden in der Nähe der ukrainischen Stadt Irpin in Sicherheit gebracht

Seit zwei Wochen rollen die Panzer in der Ukraine, sterben Menschen in dem osteuropäischen Land. Am frühen Morgen soll es eine neue Waffenruhe und Fluchtkorridore für die Bevölkerung mehrerer umkämpfter Städte geben. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen auch in der Nacht zum Mittwoch weiter. Am Abend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer per Video aus Kiew übertragenen Rede an die Abgeordneten des britischen Unterhauses gewandt.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft", sagte Selenskyj. "Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen." Mit ähnlichen Worten hatte der britischen Premierminister Winston Churchill im Juni 1940 im Unterhaus sein Land auf die Verteidigung gegen Nazi-Deutschland eingeschworen.

Die Überlassung polnischer Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die Ukraine gestaltet sich als schwierig. Das Angebot Polens, die Maschinen zunächst den USA zu übergeben, ehe sie in die Ukraine geschafft werden, wurde vom US-Pentagon als "nicht haltbar" zurückgewiesen. Es gibt Bedenken, dass das von Putin als direkter Eintritt der Nato in den Krieg gewertet werden könnte.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

USA: Polens Angebot zur Lieferung von MiG-29-Jets "nicht haltbar"

Polens Angebot zur Lieferung von "nicht haltbar" Ratingagentur Fitch stuft Russland als "unmittelbar vor Zahlungsausfall" ein

Live Blog Verfolgen Sie die Ereignisse im stern-Liveblog Volker Königkrämer Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Großstadt Sumy soll heute weitergehen. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) geöffnet, schreibt der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, im Nachrichtenkanal Telegram. Das Verhandlungsteam habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Die Evakuierungen sollten um 8 Uhr MEZ starten. Die Menschen können Schywyzkyj zufolge die Stadt mit eigenen Autos oder mit 22 Bussen verlassen. Dabei werde mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet.



Auch das russische Verteidigungsministerium kündigt eine Feuerpause ab 8 Uhr MEZ an, um die sichere Flucht für Zivilisten aus Sumy und anderen Städten zu gewährleisten. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden bereits 6700 Menschen aus Sumy gerettet. Es war bislang der einzige von fünf vereinbarten Fluchtkorridoren, der auch wirklich zu funktionieren schien.



Volker Königkrämer In einem Tweet hat die englischsprachige Nachrichtenwebsite "The Kyiv Independent" eine Aufstellung aufgelistet, wie viele Verluste die russischen Truppen bis zum heutigen Tage in den Kampfhandlungen gehabt haben. Die Angaben beruhen auf Schätzungen des ukrainischen Militärs und sind nicht unabhängig zu überprüfen. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501462619101835267

Volker Königkrämer Großbritannien hat seine Sanktionen gegen Russland verschärft. Die neuen Maßnahmen geben der Regierung die Möglichkeit, russische Flugzeuge auf britischem Boden in Gewahrsam zu nehmen. Starts und Landungen solcher Maschinen in den britischen Luftraum werde zukünftig als Straftat gewertet, berichtet die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Die Maßnahme zielen laut Regierungsmitgliedern vor allem auf russische Oligarchen beziehungsweise Menschen aus Putins naher Umgebung.



Einem BBC-Bericht zufolge soll im Zusammenhang mit einer Maschine auf einem Flughafen in der englischen Grafschaft Hampshire bereits ermittelt werden. Zuvor hatte Großbritannien wie die EU-Staaten und andere Länder den eigenen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt und Landungen verboten.

Volker Königkrämer Die von Russland angegriffene Ukraine zieht ihre Blauhelmsoldaten und militärische Ausrüstung aus der Demokratischen Republik Kongo ab. Ein UN-Sprecher teilt mit, die ukrainische Regierung habe die Uno offiziell darüber informiert, dass ihr Militärkontingent einschließlich des Personals, der Hubschrauber und der Ausrüstung zurückberufen würden. Das ukrainische Kontingent im Rahmen der UN-Mission zur Stabilisierung in dem zentralafrikanischen Land (Monusco) umfasst demnach 250 Soldaten.

Volker Königkrämer Die Ukraine dringt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Er habe seine Haltung zu dieser Frage "schon vor einiger Zeit abgemildert", da die Nato offenbar nicht bereit sei, "die Ukraine zu akzeptieren", sagt Selenskyj in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview des US-Senders ABC. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem "Kompromiss" über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine bereit.



Der von der Ukraine angestrebte Nato-Beitritt war nach Angaben Russlands einer der Hauptgründe für die Invasion. Kreml-Chef Wladimir Putin verlangt einen "neutralen" Status für die Ukraine. Moskau gibt an, sich durch die Nato-Osterweiterung bedroht zu fühlen.



Selenskyj äußert sich enttäuscht über die Nato. "Das Bündnis hat Angst vor allem, was kontrovers ist, und vor einer Konfrontation mit Russland", beklagt Selenskyj in dem ABC-Interview. Er wolle nicht der Präsident eines Landes sein, "das auf Knien" um einen solchen Beitritt "bettele".

Volker Königkrämer Der Präsident des Berliner DIW-Instituts, Marcel Fratzscher, hält eine Staatsschuldenpleite Russlands in den kommenden Monaten für sehr wahrscheinlich. Aufgrund der westlichen Sanktionen wegen des Kriegs gegen die Ukraine bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Investoren nicht bediene, sagt Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Zahlungsausfall könne es zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen.



"Der russische Staat hat recht geringe Auslandsschulden", erklärte der Ökonom. Durch den Export von Öl und Gas habe Russland hohe Handelsüberschüsse erzielt und seine Schulden stark abbauen können. Durch die Sanktionen bestehe jedoch kein freier Zugriff mehr auf die Geldreserven. "Ich befürchte eine Ausweitung des Konflikts auf das globale Finanzsystem, bei dem Russland und seine Partner versuchen werden, Verwerfungen zu verursachen, um der Wirtschaft des Westens zu schaden".



Unter einer russischen Staatspleite würden laut Fratzscher auch deutsche Investoren leiden, darunter einige Banken. Allerdings dürfte bei diesen Geldhäusern vor allem das private Kreditgeschäft beeinträchtigt werden. "Deutsche Finanzinstitutionen sind diese Risiken in den vergangenen Jahren bewusst eingegangen und haben daran kräftig verdient. Daher sollte der deutsche Staat ihnen diese Verluste nicht ersetzen".

Volker Königkrämer Bei neuen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind den Behörden zufolge mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malyn im Gebiet Schytomyr sterben drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten, wie der Zivilschutz in der Nacht zu Mittwoch mitteilt. In Ochtyrka bei Sumy kommt mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen werden demnach verletzt. Die russische Armee habe zwei Stunden lang die zivile Infrastruktur des Ortes beschossen, sagt der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.



In der Nähe der Großstadt Charkiw sterben zwei Menschen, darunter ein sieben Jahre altes Kind, dem Zivilschutz zufolge beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohnhaus. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar seien bei Kämpfen in Charkiw 170 Zivilisten getötet worden, darunter fünf Kinder, sagt ein Behördensprecher der Agentur Unian zufolge. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an. In der Nähe der Stadt Schytomyr zerstören Luftangriffe nach Angaben von Bürgermeister Serhij Suchomlyn ein Werk für Mineralwolle.

Volker Königkrämer Die Denkfabrik Agora Energiewende sieht kurzfristig umsetzbare Maßnahmen auch vonseiten der Verbraucher, um angesichts der Abhängigkeit von russischen Importen den Gasverbrauch zu senken. Der Deutschland-Direktor der Organisation, Simon Müller, sagt der Deutschen Presse-Agentur: "Wir gehen davon aus, dass mit optimiertem Heizverhalten, das heißt einem Absenken der Raumtemperatur um 1-2 Grad und optimierten Heizungseinstellungen, der Energiebedarf von Haushalten um mindestens 10-15 Prozent reduziert werden kann."



Um die strukturelle Abhängigkeit von russischen Gasimporten für die Wärmeversorgung nachhaltig aufzulösen, müssten außerdem der Einbau von Wärmepumpen, die energetische Sanierung und der Anschluss an die Fernwärme massiv beschleunigt werden.

Volker Königkrämer Russland hat auch für Mittwoch die Öffnung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine angekündigt. Ab 8 Uhr MEZ sollen lokale Waffenruhen gelten, melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine für humanitäre Fragen zuständige Abteilung des Verteidigungsministeriums. Zuvor waren die ersten Zivilisten über einen offiziellen Evakuierungskorridor aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine gebracht worden. Die Kämpfe gehen unterdessen weiter.



"Der erste Konvoi von 22 Bussen ist bereits in Poltawa angekommen", erklärt ein Kiewer Regierungsbeamter. Poltawa liegt rund 175 Kilometer südlich von Sumy. Nach Angaben aus Kiew ist eine zweite Gruppe von 39 Bussen auf dem Weg nach Poltawa. Auch in der Region Kiew gehen die Evakuierungen weiter, obwohl humanitäre Korridore beschossen wurden, wie der Leiter der örtlichen Verwaltung, Oleksij Kuleba, berichtet.

Volker Königkrämer Die Ukraine schließt nicht aus, in Verhandlungen mit Russland auch über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. "Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich", sagt Ihor Showkwa, außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen" auf die Frage, ob die Ukraine bei Verhandlungen bereit sein könnte, einen neutralen Status zu akzeptieren. Showkwa warb für ein Treffen auf Präsidentenebene.



Nur durch ein Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Selenskyj seien ernsthafte Verhandlungen möglich, betont er. Selenskyj sei dazu bereit. Leider bestehe auf russischer Seite dazu keine Bereitschaft. Die internationalen Partner sollten helfen, ein solches Treffen zustande zu bringen. Solche Verhandlungen und eine mögliche Übereinkunft könnten aber erst zustande kommen, wenn die Kriegshandlungen aufgehört hätten und es einen Waffenstillstand gäbe.



Dann könnte man diskutieren, "wie es mit einer möglichen Neutralität der Ukraine aussehen könnte", sagt Showkwa. "Wir brauchen deshalb strikte Garantien, damit eine solche Situation nie wieder eintreten kann", fügt er hinzu. "Wir sind ja nicht die Aggressoren, wir werden nie die Angreifer sein."

Volker Königkrämer Über den mit der russischen Armee vereinbarten Fluchtkorridor haben nach ukrainischen Angaben zahlreiche Zivilisten die Region der Großstadt Sumy verlassen können. Rund 5000 Ukrainer und etwa 1700 ausländische Studenten seien an einen sichereren Ort gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk der Agentur Unian zufolge. Die Fluchtrouten führten etwa nach Poltawa, nach Lwiw (Lemberg) oder in benachbarte EU-Länder.



Sumy ist die erste von fünf ausgewählten Städten, bei der ein Fluchtkorridor funktionierte. Die Stadt liegt etwa 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Seit Tagen wird Sumy von russischen Truppen angegriffen. Das zentralukrainische Poltawa liegt etwa 170 Kilometer südlich und ist bisher weitgehend verschont geblieben.



Für das umkämpfte Mariupol fordere die Ukraine von Russland einen Fluchtkorridor nach Saporischschja, sagt Wereschtschuk. Seit Tagen werde vergeblich versucht, Hilfslieferungen in die Hafenstadt zu bringen. In Mariupol warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200.000 Menschen darauf, aus der Stadt zu kommen. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist die Lage katastrophal.

Volker Königkrämer Die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Forderungen nach Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land bekräftigt. "Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen", schreibt Olena Selenska in einem offenen Brief, den das Präsidialamt in Kiew veröffentlicht.



Die Ukraine wolle Frieden. "Aber die Ukraine wird sich verteidigen und niemals kapitulieren." Der russische Einmarsch sei ein "Mord an friedlichen Menschen". Der Krieg in der Ukraine sei kein Krieg "irgendwo dort". "Dies ist ein Krieg in Europa und an den Grenzen zur EU", betont Olena Selenska.



Falls der russische Präsident Wladimir Putin nicht gestoppt werde, werde es keinen sicheren Ort mehr geben. "Ich weiß, es klingt wie ein schrecklicher Traum. Aber das ist unsere neue Realität. Wir leben darin. Und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Aber wir werden sicher gewinnen."



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska bei der Stimmabgabe bei der Präsidentenwahl im Jahr 2019

Volker Königkrämer Die russische Zentralbank verhängt angesichts der westlichen Sanktionen im Ukraine-Krieg drastische Einschränkungen für den Devisenhandel. So werden russische Banken kein ausländisches Bargeld mehr an Bürger verkaufen können, wie die Zentralbank mitteilt. Das Maßnahmenpaket gilt von Mittwoch an zunächst bis zum 9. September.



Dazu gehört auch, dass man von einem Devisen-Konto Bargeld in ausländischer Währung nur bis zu einem Betrag von 10.000 Dollar (rund 9200 Euro) abheben kann. Bei höheren Beträgen wird der Rest in Rubel zum Tageskurs ausgezahlt. Unabhängig davon, in welcher Währung die Konten geführt werden, kann man nur Dollar-Bargeld bekommen. Für den Umtausch ausländischer Währungen in Rubel gibt es hingegen keine Einschränkungen.



Die Zentralbank verwies zugleich darauf, dass auf 90 Prozent der bei russischen Banken geführten Konten in ausländischen Währungen weniger als 10.000 Dollar lägen.

Volker Königkrämer Die USA haben das Angebot Polens zur Lieferung von Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an den US-Stützpunkt in Ramstein als "nicht haltbar" bezeichnet. "Wir werden uns weiterhin mit Polen und unseren anderen Nato-Verbündeten über dieses Thema und die damit verbundenen schwierigen logistischen Herausforderungen beraten, aber wir glauben nicht, dass der polnische Vorschlag haltbar ist", erklärt Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstagabend (Ortszeit).



Berichten zufolge sollten die Maschinen anschließend der Ukraine geliefert werden, deren Piloten an diesem Typ geschult sind. Kirby erklärte jedoch, dass die Aussicht, dass die Kampfjets von einem US-Nato-Stützpunkt aus in den umkämpften ukrainischen Luftraum fliegen könnten, "dem gesamten Nato-Bündnis Anlass zu ernsten Bedenken" gibt.



Das Außenministerium in Warschau hatte zuvor erklärt, es könne die sowjetischen Kampfjets den USA "kostenlos und unverzüglich" zur Verfügung stellen. Berichten zufolge sollten die Maschinen anschließend der Ukraine geliefert werden, deren Piloten an diesem Typ geschult sind.



Polen hatte die USA gebeten, ihr als Ersatz "gebrauchte Flugzeuge mit den gleichen Einsatzfähigkeiten" bereitzustellen. Polen sei bereit, unverzüglich die Kaufmodalitäten dafür zu regeln.



Ein bulgarisches Kampfflugzeug vom Typ Mig-29 auf einer Flugschau. Polen will gebrauchte Kampfjets dieses Typs der Ukraine zur Verfügung stellen.

Volker Königkrämer Der Deutsche Städtetag hat sich angesichts der stark steigenden Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine für einen Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen ausgesprochen. "Die Städte bereiten sich intensiv auf die Aufnahme weiterer Menschen vor. Für all das brauchen wir die Unterstützung von Bund und Ländern", sagt der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Nötig sei etwa eine Verständigung darüber, von welchen Annahmen ausgegangen werde und welche Kapazitäten aufgebaut werden müssten. "Außerdem müssen Bund und Länder alles dafür tun, die Flüchtlinge bundesweit zu verteilen, auch wenn sie sich überwiegend frei bewegen dürfen", sagt Dedy. Einige Städte seien als zentrale Verkehrsknotenpunkte besonders betroffen.

