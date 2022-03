Auch am siebten Tag des Krieges stoßen die russischen Truppen laut Augenzeugenberichten vielerorts auf Widerstand der Zivilbevölkerung. In der südukrainischen Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja formierte sich ein Protestzug gegen die Angreifer, wie Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen. Auch im Osten des Landes gibt es aus mehreren Städten ähnliche Berichte. In Starobilsk, in der Region Luhansk, versuchen Zivilisten einen russischen Konvoi aufzuhalten, wie in diesem Video zu sehen ist:

Bei Enerhodar verweigerten Hunderte Menschen den anrückenden Truppen den Vormarsch auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Nach Gesprächen an einem von Bürgerinnen und Bürgern errichteten Kontrollpunkt zogen sich die Russen zu Beratungen zurück, wie die Agentur Unian unter Berufung auf den Bürgermeister von Enerhodar meldete. In einigen Videos war zu sehen, wie Zivilisten mit bloßen Händen sich gegen russische Militärfahrzeuge stemmten und die Besatzungen zur Heimkehr nach Russland aufforderten.