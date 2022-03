Der französische Zoll hat die Jacht eines russischen Oligarchen an der Mittelmeerküste beschlagnahmt. Die Jacht "Amore Vero" (Wahre Liebe) gehöre einem Unternehmen, in dem Rosneft-Chef Igor Setschin Hauptaktionär sei.

Das Schiff sei für Reparaturen in eine Werft in La Ciotat in der Nähe von Marseille gebracht worden, wo es dann heute Nacht in Beschlag genommen worden sei, teilt das französische Wirtschaftsministerium mit.



Die Jacht habe zu Beginn der Zollkontrolle noch auslaufen wollen und damit gegen geltende Regelungen verstoßen. Daraufhin sei die Beschlagnahmung ausgesprochen worden. Als Besitzer stellten die Beamten den Angaben zufolge ein Unternehmen fest, dessen Hauptaktionär auf der Sanktionsliste der Europäischen Union gegen russische Oligarchen stehe.



Foto: Vyacheslav Prokofyev / Picture Alliance