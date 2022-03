Wie das chinesische Außenministerium mitteilt, bemüht sich die Behörde um die Evakuierung Tausender Landsleute aus der Ukraine.

Einem Sprecher des Pekinger Außenministeriums zufolge, seien alle "verfügbaren Ressourcen mobilisiert" worden, um Landsleute in Sicherheit zu bringen.



Chinas Botschaft in der Ukraine gibt an, dass sich mehr als 6000 Chinesen im Land für eine Evakuierung registriert haben. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, reisten am Dienstag die ersten 400 chinesischen Studenten aus Odessa per Bus in das benachbarte Moldawien aus. Weitere 200 chinesische Studenten seien aus der Hauptstadt Kiew auf dem Weg, das Land zu verlassen.