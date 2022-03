Auch ins benachbarte Rumänien sind bereits tausende Ukrainer geflüchtet. Seit Invasionsbeginn sind rund 120.000 Menschen im benachbarten EU- und Nato-Land angekommen.

Rumäniens Ministerpräsident Nicolae zufolge sind allerdings mehr als die Hälfte von ihnen seien in andere westliche Länder weitergereist, so dass sich derzeit rund 46.000 ukrainische Flüchtlinge in Rumänien aufhielten.

Unter den Geflüchteten sollen mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche sein. Bisher hätten 1070 Ukrainer in Rumänien einen Asylantrag gestellt.



Foto: Andreea Alexandru / AP / dpa

Studenten, die vor dem Konflikt aus der benachbarten Ukraine geflohen sind, ruhen sich in einem rumänischen Flüchtlingslager aus.