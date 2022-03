In mehreren deutschen Großstädten sind erneut Zehntausende Menschen gegen den Ukraine-Krieg auf die Straßen gegangen. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hatte unter dem Motto "Stand with Ukraine" zu einem globalen Protesttag für den Frieden aufgerufen. Nach Schätzungen der Polizei versammelten sich in Hamburg rund 20.000 Demonstrierende, die Organisatoren selbst nannten eine deutlich höhere Teilnehmerzahl von 120.000.



In Berlin kamen laut Polizei um die 5000 Teilnehmer am Bundestag zusammen, um anschließend in einem Protestzug durch die Stadt zu ziehen (siehe Foto © Hannibal Hanschke / DPA). Fridays for Future berichtete von elftausend Demonstranten. Weitere Demos sind am Nachmittag unter anderem in München, Köln und Frankfurt am Main geplant.