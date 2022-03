Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht weiter. Am Montag wollen die Konflikt-Parteien erneut zu Verhandlungen zusammenkommen. Verfolgen Sie die Nachrichtenlage und Hintergründe im Liveblog.

Zwölf Tage dauert der Krieg in der Ukraine an, die russischen Angriffe reißen nicht ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Partner erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine gebeten. Es sei die menschliche Pflicht, Menschen zu beschützen, sagte er in einer Videobotschaft am Sonntag. Zudem bat Selenskyj um Kampfflieger, damit sich das Land selbst verteidigen könne.

Unterdessen sind immer mehr Menschen aus der Ukraine geflohen. Die UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR zählt 1,5 Millionen Geflohene. Es handele sich um die "am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg", teilte die Organisation mit.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Die Rettung von Zivilisten aus der Stadt Mariupol ist ein zweites Mal gescheitert . Russland bezichtigte die Ukraine, sich nicht an die vereinbarte Feuerpause gehalten zu haben.

registrierte seit Kriegsbeginn . Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass russische Streitkräfte und prorussische Separatisten im Osten des Landes mehr als ein Dutzend Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

im Osten des Landes hätten. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die internationalen Versuche, den Konflikt diplomatisch zu lösen, dauern an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben mit Putin telefoniert.

die russische Armee hat ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine,



die russische Armee hat ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine,

Charkiw, in der Nacht zum Montag fortgesetzt. Ein Journalist der

Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass dabei unter anderem ein

Sportkomplex einer Universität und ein Wohnblock getroffen wurden. Vor

dem Wohngebäude lagen demnach mehrere Leichen neben einem Auto.

Unterdessen konzentrierten die russischen Truppen nach Angaben des

ukrainischen Generalstabs ihre Angriffe neben Charkiw im Osten des

Landes auch auf Sumy im Nordosten und Mykolajew im Süden.



Mit der Fortdauer des Kriegs müssten nach Angaben des ukrainischen

Präsidialamtes mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer sofort

aus ihren Städten evakuiert werden. Es gebe bereits mehrere Dutzend

Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation

katastrophal sei, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda"

unter Berufung auf das Präsidialamt. Das Amt werfe Russland zudem vor,

humanitäre Korridore als Vorwand zu benutzen, um die eigenen

militärischen Positionen zu stärken. Am Sonntag wurde ein tödlicher

Angriff auf flüchtende Zivilisten dokumentiert, bei dem eine Familie mit

zwei Kindern getötet wurde.

1