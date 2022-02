Die Schweiz schließt sich den EU-Sanktionen gegen Russland an. Das beschließt der Bundesrat in Bern angesichts des anhaltenden russischen Krieges in der Ukraine. Der Grund sei der Einmarsch Russlands in die Ukraine, teilt der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis mit. Dies gelte auch für Strafmaßnahmen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und das Einfrieren russischer Vermögenswerte in der Schweiz.