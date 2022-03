In Lettland sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig zweimal täglich Nachrichten in ukrainischer Sprache. Die beiden jeweils sieben Minuten langen Sendungen sollen um 10.06 Uhr und um 18.06 Uhr laufen und werden von ukrainischen Radiojournalisten produziert.





"Für uns als öffentlich-rechtliches Medium ist es sehr wichtig, unsere Solidarität mit der Ukraine und ihren Menschen zu zeigen",



Lettland

ersten Flüchtlinge

sagt Anna Stroja, Chefredakteurin des Kanals Latvijas Radio 4, in Riga. Sie geht davon aus, dass sowohl in Lettland lebende Ukrainer als auch ankommende Kriegsflüchtlinge die landesweit und auch online ausgestrahlten Nachrichten hören werden.Insind am Wochenende dieaus der Ukraine angekommen. Nach Angaben der Behörden halten sich inzwischen einige Hundert von ihnen in dem an Russland und dessen Verbündeten grenzenden baltischen EU- und Nato-Land auf.