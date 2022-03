Seit zwei Wochen rollen die Panzer in der Ukraine, sterben Menschen in dem osteuropäischen Land. Am frühen Morgen soll es eine neue Waffenruhe und Fluchtkorridore für die Bevölkerung mehrerer umkämpfter Städte geben. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen auch in der Nacht zum Mittwoch weiter. Am Abend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer per Video aus Kiew übertragenen Rede an die Abgeordneten des britischen Unterhauses gewandt.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft", sagte Selenskyj. "Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen." Mit ähnlichen Worten hatte der britischen Premierminister Winston Churchill im Juni 1940 im Unterhaus sein Land auf die Verteidigung gegen Nazi-Deutschland eingeschworen.

Die Überlassung polnischer Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die Ukraine gestaltet sich als schwierig. Das Angebot Polens, die Maschinen zunächst den USA zu übergeben, ehe sie in die Ukraine geschafft werden, wurde vom US-Pentagon als "nicht haltbar" zurückgewiesen. Es gibt Bedenken, dass das von Putin als direkter Eintritt der Nato in den Krieg gewertet werden könnte.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Live Blog Verfolgen Sie die Ereignisse im stern-Liveblog Volker Königkrämer Zusatzkontrollen der ungarischen Grenzpolizei haben zu stundenlangen Wartezeiten für durchreisende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geführt. An den Übergängen der rumänisch-ungarischen Grenze hätten sich kilometerlange Autoschlangen gebildet, berichtet der rumänische Sender "Digi24". Abgewiesen würden die Flüchtlinge von Ungarn aber nicht.



Am Vortag hatte der rumänische Grenzschutz erklärt, die ungarischen Kollegen hätten offiziell längere Wartezeiten angekündigt: Ungarn wolle jene Ukrainer, die keine biometrischen Pässe haben, genauer kontrollieren. Ungarische Behörden hatten vor einigen Tagen zudem mitgeteilt, dass Ukrainer ohne ausreichende Dokumente an der Grenze angehalten und zur weiteren Befragung ins nächste regionale Fremdenpolizeiamt gebracht werden können.

Volker Königkrämer Die Entscheidung über die Weitergabe polnischer Kampfjets an die Ukraine liegt aus Sicht von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bei der Nato. Trotz der deutlichen Skepsis Washingtons zu diesem Plan spricht der polnische Ministerpräsident erneut davon, dass diese Option innerhalb des transatlantischen Militärbündnisses abgestimmt werden müsse. "Deshalb liegt die Entscheidung in den Händen der Amerikaner, liegt in den Händen der Nato", sagt Morawiecki laut Übersetzerin nach einem Treffen mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer in Wien.



Auch der österreichische Kanzler mahnt in dieser Frage zur Vorsicht. "Das umsichtige Vorgehen der Nato-Staaten und auch der Vereinigten Staaten von Amerika verhindert gerade einen Weltkrieg", sagt Nehammer.

Volker Königkrämer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können sich ab sofort auf einer neuen Website über ihre Rechte in der Europäischen Union informieren. Wie die EU-Kommission mitteilt, enthalte die Seite Informationen über das Überqueren von Grenzen, über Rechte bei der Ankunft sowie über die Weiterreise in andere Länder. Die Seite sei auf Englisch verfügbar, am Donnerstag solle eine ukrainische Version hinzugefügt werden. Bislang sind mehr als zwei Millionen Menschen vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen. Die EU-Staaten hatten vergangene Woche beschlossen, den Flüchtlingen schnell und unkompliziert Schutz zu gewähren. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en

Volker Königkrämer Das Ölembargo der USA gegen Russland hat laut Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) nur geringe ökonomische Auswirkungen für Russland. "Der Importstopp von russischem Öl durch die USA mag symbolisch von hoher Bedeutung sein, einen ökonomischen Schaden bei der russischen Wirtschaft verursacht er praktisch nicht", erklärt der IfW-Handelsforscher Hendrik Mahlkow. Das Embargo führt demnach langfristig zu Einbußen von 0,2 Prozent der russischen Wirtschaftskraft.



Grund für die geringen Auswirkungen ist, dass die USA nur wenig russisches Öl kaufen. Ändern würde sich die Situation hingegen, sollte sich die EU ebenfalls zu einem Embargo gegen russisches Öl entschließen. Das russische Bruttoinlandsprodukt würde dann laut den IfW-Berechnungen langfristig um 1,2 Prozent sinken.

DieterHoss Die russische Führung sieht die westlichen Sanktionen wegen der Entsendung russischer Soldaten in die Ukraine als US-geführten Wirtschaftskrieg. "Die USA haben Russland den Wirtschaftskrieg erklärt und führen diesen Krieg auch", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Unterdessen teilte Heineken, einer der größten Bierbrauer der Welt, mit, Produktion und Verkauf seiner Biersorten in Russland zu stoppen, und schloss sich damit dem Boykott zahlreicher internationaler Unternehmen an. Auch die Babybedarf-Kette Mothercare stellte ihr Geschäft in Russland ein.

DieterHoss Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist der Ansicht, die EU "habe keine Zeit zu verlieren, sich vom russischen Gas zu trennen". Das sagte er laut der niederländischen Zeitung "De Volkkrant" am Morgen in Paris. Die "Pipeline-Politik" des russischen Präsidenten Putin müsse ein Ende haben. Daher begrüße er die Pläne der EU-Kommission, bis 2030 den Import von russischem Gas zu stoppen. Dazu müsse umfangreich in nachhaltige Energie aus europäischer Produktion investiert werden. Rutte nannte in diesem Zusammenhang Wind, Sonne und Wasserstoff. Wie die deutsche Regierung betonte auch Rutte, dass ein sofortiger Stopp russischer Energieimporte nicht möglich sei. Aber es sei Eile geboten.

DieterHoss Die Strom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine reißt auch heute nicht ab. Schon bald wird nach Einschätzung der Vereinten Nationen die Marke von zwei Millionen Menschen überschritten werden – zumeist Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine wegen des Krieges nicht verlassen dürfen. Hier warten Flüchtlinge in Jihlava, Tschechien, auf ihre Registrierung (Foto: Pavlíèek Luboš / CTK / dpa)

DieterHoss Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte zuvor schon beklagt, dass das durch die Katastrophe von 1986 bekannte ehemalige Akw zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten sei.



Laut IAEA sind 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr. Außerdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten, die sicherstellen, dass alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist.

DieterHoss Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Staaten erneut zur Lieferungen von Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 aufgerufen. "Treffen Sie so schnell wie möglich eine Entscheidung, schicken Sie uns Flugzeuge!", sagte Selenskyj in einem auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video. Ein entsprechender Vorschlag der polnischen Regierung müsse "sofort bearbeitet" werden.



Das Außenministerium in Warschau hatte am Dienstag erklärt, es könne seine MiG-Jets "kostenlos und unverzüglich" zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland bringen. Der Vorstoß legt nahe, dass die USA die sowjetischen Kampfjets anschließend an die Ukraine liefern könnten, deren Piloten an diesem Typ geschult sind. Die USA lehnten dies jedoch ab. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte, Kampfjets von einem US-Nato-Stützpunkt aus in den umkämpften ukrainischen Luftraum zu fliegen, gebe "dem gesamten Nato-Bündnis Anlass zu ernsten Bedenken". Der Vorschlag sei nicht "haltbar". Der Kreml sprach von einem "potenziell gefährlichen Szenario"

DieterHoss Russland gibt vor, mit dem Krieg gegen die Ukraine keinen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik anzustreben. Ziel sei "weder die Besatzung der Ukraine noch die Zerstörung ihrer Staatlichkeit noch der Sturz der aktuellen Führung" unter Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der Staatsagentur Tass in Moskau. Die Sprecherin blieb allerdings auch bei bisherigen Formulierungen, dass es Russland um den "Schutz der Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine und die Beseitigung der militärischen Bedrohung Russlands" gehe.



Sacharow sagte vor Journalisten auch, in den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien "einige Fortschritte erzielt worden". Wie glaubwürdig die Äußerungen sind, lässt sich laut Experten derzeit aber kaum seriös einschätzen. Morgen wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen.

DieterHoss Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat der Waffenhersteller Heckler & Koch Mitarbeiter mit russischen Wurzeln an seinem Stammwerk versetzt. Es geht um eine einstellige Zahl von Beschäftigten, die in Oberndorf im Schwarzwald im "Beschuss" arbeiten, wo also Waffen am Schießstand geprüft werden. Die Betroffenen haben eine familiäre Migrationsgeschichte, die auf Russland oder andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion verweist. H&K begründete den Schritt mit der "Pflicht zur Fürsorge für unsere Mitarbeiter". Daher habe man entschieden, "Mitarbeiter aus dem sicherheitssensiblen Bereich des Beschusses für eine Zeit lang in andere Bereiche der Produktion einzugliedern". Die betroffenen Mitarbeiter reagierten mit Unverständnis und tief enttäuscht, berichtet der "Schwarzwälder Bote". Die IG Metall hat sich der Sache angenommen.

Volker Königkrämer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den USA für das Importverbot für Öl aus Russland gedankt. "Ich bin Präsident (Joe) Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar. Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen", sagt er in einer veröffentlichten Videobotschaft.



Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse



Er danke auch dem britischen Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands."



Selenskyj hebt den Mut von Russen hervor, die für die Ukraine auf die Straße gehen . "Sie kämpfen jeden Tag für uns und für sich selbst." Die russische Bürgerrechtsorganisation Owd-Info zählt seit Beginn des Krieges am 24. Februar bereits mehr als 13.400 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland.



"Der Krieg muss enden" , sagte Selenskyj. "Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen." In 13 Tagen Krieg seien auch mehr als 50 ukrainische Kinder getötet worden. "Ich werde das nie verzeihen."



Gibt sich nach wie vor kämpferisch: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft

Volker Königkrämer Der britische Tennisprofi Andy Murray unterstützt die in der Ukraine unter dem Krieg besonders leidenden Kinder mit einer bemerkenswerten Geste. Die frühere Nummer eins der Welt will bis Ende des Jahres sämtliche Preisgelder, die er auf der ATP-Tour 2022 gewinnt, an Unicef spenden.



Mit dem Geld sollen Medikamente und Lernmittel für Kinder finanziert werden. Es sei entscheidend, dass Kinder auch in Zeiten des Krieges Zugang zu Bildung hätten, schreibt Unicef-Botschafter Murray. "Kinder in der Ukraine brauchen Frieden - jetzt", beendet Murray seinen Post. In dieser Woche ist der Brite beim Turnier in Indian Wells am Start.https://twitter.com/andy_murray/status/1501229314208980994



Volker Königkrämer In der Debatte um einen Einfuhrstopp für russische Energie hat die EU nach den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Entwicklung der Rohölpreise "immer im Blick". "Wir haben die Sanktionspakete so geschnitten, dass wir maximale Wirkung in Russland erreichen, ohne uns zu sehr zu schaden", sagt von der Leyen im ZDF-"Morgenmagazin". Dazu gehöre auch, "dass die Amerikaner besser auf Öllieferungen verzichten können als wir".



Auch angesichts der steigenden Benzinpreise müsse die EU "immer im Blick behalten", dass die "Rohölpreise nicht zu sehr eskalieren, zu sehr ansteigen, denn das wiederum würde uns schwächen", betonte die Kommissionschefin. Es gehe um das "feine Austarieren mit unseren Freunden", um bei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine "maximale Wirkung zu erreichen, aber bei uns keinen Schaden anzurichten".



Volker Königkrämer China hat das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kritisiert. "Den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit", sagt Außenamtssprecher Zhao Lijian vor der Presse in Peking. Es werde den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. "Jeder verliert durch dieses Szenario, und Sanktionen verstärken nur die Spaltung und Konfrontation."

