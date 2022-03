Noch immer flüchten sich viele Menschen in Kiew nachts in die Metrostation, um sich vor Luft- und Raketenangriffen in Sicherheit zu bringen

Seit zwei Wochen rollen die Panzer in der Ukraine, sterben Menschen in dem osteuropäischen Land. Am frühen Morgen soll es eine neue Waffenruhe und Fluchtkorridore für die Bevölkerung mehrerer umkämpfter Städte geben. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen auch in der Nacht zum Mittwoch weiter. Am Abend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer per Video aus Kiew übertragenen Rede an die Abgeordneten des britischen Unterhauses gewandt.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft", sagte Selenskyj. "Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen." Mit ähnlichen Worten hatte der britischen Premierminister Winston Churchill im Juni 1940 im Unterhaus sein Land auf die Verteidigung gegen Nazi-Deutschland eingeschworen.

Die Überlassung polnischer Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die Ukraine gestaltet sich als schwierig. Das Angebot Polens, die Maschinen zunächst den USA zu übergeben, ehe sie in die Ukraine geschafft werden, wurde vom US-Pentagon als "nicht haltbar" zurückgewiesen. Es gibt Bedenken, dass das von Putin als direkter Eintritt der Nato in den Krieg gewertet werden könnte.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Ukraine stimmt sechs Korridoren zur Rettung von Zivilisten zu

zur Rettung von Zivilisten zu Evakuierung aus Sumy wird fortgesetzt

wird fortgesetzt USA: Polens Angebot zur Lieferung von MiG-29-Jets "nicht haltbar"

Polens Angebot zur Lieferung von "nicht haltbar" Ratingagentur Fitch stuft Russland als "unmittelbar vor Zahlungsausfall" ein

Live Blog Verfolgen Sie die Ereignisse im stern-Liveblog DieterHoss Russland gibt vor, mit dem Krieg gegen die Ukraine keinen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik anzustreben. Ziel sei "weder die Besatzung der Ukraine noch die Zerstörung ihrer Staatlichkeit noch der Sturz der aktuellen Führung" unter Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der Staatsagentur Tass in Moskau. Die Sprecherin blieb allerdings auch bei bisherigen Formulierungen, dass es Russland um den "Schutz der Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine und die Beseitigung der militärischen Bedrohung Russlands" gehe. Wie glaubwürdig die Äußerung Sacharows ist und ob sie womöglich eine Reaktion auf Kriegsverlauf ist, lässt sich laut Experten derzeit kaum seriös einschätzen. Morgen wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen.

DieterHoss Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat der Waffenhersteller Heckler & Koch Mitarbeiter mit russischen Wurzeln an seinem Stammwerk versetzt. Es geht um eine einstellige Zahl von Beschäftigten, die in Oberndorf im Schwarzwald im "Beschuss" arbeiten, wo also Waffen am Schießstand geprüft werden. Die Betroffenen haben eine familiäre Migrationsgeschichte, die auf Russland oder andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion verweist. H&K begründete den Schritt mit der "Pflicht zur Fürsorge für unsere Mitarbeiter". Daher habe man entschieden, "Mitarbeiter aus dem sicherheitssensiblen Bereich des Beschusses für eine Zeit lang in andere Bereiche der Produktion einzugliedern". Die betroffenen Mitarbeiter reagierten mit Unverständnis und tief enttäuscht, berichtet der "Schwarzwälder Bote". Die IG Metall hat sich der Sache angenommen.

Volker Königkrämer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den USA für das Importverbot für Öl aus Russland gedankt. "Ich bin Präsident (Joe) Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar. Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen", sagt er in einer veröffentlichten Videobotschaft.



Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse



Er danke auch dem britischen Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands."



Selenskyj hebt den Mut von Russen hervor, die für die Ukraine auf die Straße gehen . "Sie kämpfen jeden Tag für uns und für sich selbst." Die russische Bürgerrechtsorganisation Owd-Info zählt seit Beginn des Krieges am 24. Februar bereits mehr als 13.400 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland.



"Der Krieg muss enden" , sagte Selenskyj. "Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen." In 13 Tagen Krieg seien auch mehr als 50 ukrainische Kinder getötet worden. "Ich werde das nie verzeihen."



Gibt sich nach wie vor kämpferisch: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft

Er danke auch dem britischen Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands."

Selenskyj hebt den Mut von Russen hervor, die für die Ukraine auf die Straße gehen. "Sie kämpfen jeden Tag für uns und für sich selbst." Die russische Bürgerrechtsorganisation Owd-Info zählt seit Beginn des Krieges am 24. Februar bereits mehr als 13.400 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland.

"Der Krieg muss enden", sagte Selenskyj. "Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen." In 13 Tagen Krieg seien auch mehr als 50 ukrainische Kinder getötet worden. "Ich werde das nie verzeihen."

Volker Königkrämer Der britische Tennisprofi Andy Murray unterstützt die in der Ukraine unter dem Krieg besonders leidenden Kinder mit einer bemerkenswerten Geste. Die frühere Nummer eins der Welt will bis Ende des Jahres sämtliche Preisgelder, die er auf der ATP-Tour 2022 gewinnt, an Unicef spenden.



Mit dem Geld sollen Medikamente und Lernmittel für Kinder finanziert werden. Es sei entscheidend, dass Kinder auch in Zeiten des Krieges Zugang zu Bildung hätten, schreibt Unicef-Botschafter Murray. "Kinder in der Ukraine brauchen Frieden - jetzt", beendet Murray seinen Post. In dieser Woche ist der Brite beim Turnier in Indian Wells am Start.https://twitter.com/andy_murray/status/1501229314208980994



Volker Königkrämer In der Debatte um einen Einfuhrstopp für russische Energie hat die EU nach den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Entwicklung der Rohölpreise "immer im Blick". "Wir haben die Sanktionspakete so geschnitten, dass wir maximale Wirkung in Russland erreichen, ohne uns zu sehr zu schaden", sagt von der Leyen im ZDF-"Morgenmagazin". Dazu gehöre auch, "dass die Amerikaner besser auf Öllieferungen verzichten können als wir".



Auch angesichts der steigenden Benzinpreise müsse die EU "immer im Blick behalten", dass die "Rohölpreise nicht zu sehr eskalieren, zu sehr ansteigen, denn das wiederum würde uns schwächen", betonte die Kommissionschefin. Es gehe um das "feine Austarieren mit unseren Freunden", um bei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine "maximale Wirkung zu erreichen, aber bei uns keinen Schaden anzurichten".



Volker Königkrämer China hat das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kritisiert. "Den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit", sagt Außenamtssprecher Zhao Lijian vor der Presse in Peking. Es werde den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. "Jeder verliert durch dieses Szenario, und Sanktionen verstärken nur die Spaltung und Konfrontation."

Volker Königkrämer Ein breites Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Importstopp für Energielieferungen aus Russland zu erlassen. "Die russische Armee führt ihren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit täglich zunehmendem Terror und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung", heißt es in einem veröffentlichten Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Wir alle finanzieren diesen Krieg", kritisieren die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.



"Täglich zahlen wir als EU-Staaten über 500 Millionen Euro für den Import von Öl, Gas und Kohle an die russische Führung. Allein mit dem Verkauf von Öl verdient sie 300 Millionen Euro am Tag", heißt es weiter in dem Schreiben, das auch an Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) gerichtet ist. "Diese Petro-Euros schwächen massiv die Wirkung der zu Recht erlassenen Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank."



Zu den Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern zählen die Menschenrechtsaktivistin Barbara Lochbihler, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der Youtuber Rezo, der frühere CDU-Außenpolitiker und Generalsekretär Ruprecht Polenz, die Klimawissenschaftlerin Claudia Kemfert, Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz, Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, der Schriftsteller Navid Kermani, die Publizistin Ferda Ataman, die frühere Außenamts-Staatsministerin Kerstin Müller, die Schauspielerin Katja Riemann sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Umweltbewegung und weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens.

Volker Königkrämer Im Ukraine-Krieg haben sich die EU-Staaten auf verschärfte Sanktionen gegen Russland und Belarus geeinigt. Wie die französische Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte, sollen weitere Oligarchen und deren Angehörige auf eine Liste von Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem sind ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift vorgesehen.

Volker Königkrämer Boxlegende Wladimir Klitschko hat zu einer noch stärkeren Isolation Russlands bei internationalen Sportwettbewerben aufgerufen. "Ich habe nichts persönlich gegen die Athleten, aber ich habe sehr viel gegen die Aggression des russischen Präsidenten Putin und seine Kriegsmaschine", sagt der 45-Jährige im Interview mit der britischen Zeitung "Mirror".



Russland von allen Wettbewerben auszuschließen, sei kein Akt der Aggression. Russische Athleten würden ihre Regierung dann fragen, weshalb niemand mehr gegen sie antreten wolle. Sanktionen auf verschiedensten Ebenen, auch im Sport, seien sehr wichtig. "Wir müssen diesen Krieg stoppen, im Namen des Friedens", sagt der Ex-Profi.



Volker Königkrämer Die Ukraine hat der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zugestimmt. Menschen aus Enerhodar und Mariupol sollten nach Saporischschja im Südosten der Ukraine gebracht werden, sagt Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Vormittag. Menschen aus Wolnowacha sollen demnach in Pokrowsk in Sicherheit gebracht werden, Einwohner aus Sumy nach Poltawa. So genannte Fluchtkorridore seien auch für die Stadt Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew vorgesehen, sagt Wereschtschuk weiter.



Der Waffenstillstand soll demnach bis 20 Uhr MEZ gelten. Das Militär habe zugestimmt, dass in dieser Zeit nicht geschossen werde, sagt Wereschtschuk. Die Fluchtrouten seien mit Russland koordiniert und der entsprechende Brief ans Internationale Rote Kreuz geschickt worden. Zuvor hatte auch das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause für mehrere Regionen angekündigt. Zunächst war unklar, ob diese auch halten würde.



Nach wie vor flüchten sich viele Zivilisten nachts in die Metrostationen von Kiew, um den russischen Luft- und Raketenangriffen zu entgehen

(Foto: Dimitar Dilkoff/AFP) Bild entfernen

Volker Königkrämer Trotz des Kriegs in der Ukraine liefert der russische Energieriese Gazprom eigenen Angaben zufolge weiter in hohem Umfang Gas für den Transit durchs Nachbarland. Die tägliche Liefermenge betrage am Mittwoch weiterhin wie vertraglich vereinbart 109,5 Millionen Kubikmeter, sagt Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Vor dem Hintergrund gestiegener Preise sei die Nachfrage der europäischen Kunden deutlich gestiegen.



Russland betont stets, auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Energielieferant zu sein. Wegen der Sanktionen des Westens und der Diskussionen in der EU, sich von russischem Gas und Öl zu lösen, hatte Moskau am Montag allerdings erstmals damit gedroht, die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland einzustellen.

Volker Königkrämer Der ehemalige deutsche Finanzminister Theo Waigel widerspricht der Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Vereinbarungen über die Nato-Osterweiterung. "Es wurde damals kein einziges Wort über eine Erweiterung der Nato gesprochen", sagt der CSU-Ehrenvorsitzende Waigel der "Augsburger Allgemeinen" zu den Gesprächen über die deutsche Wiedervereinigung. "Wir haben 1990 ausschließlich die Frage diskutiert, was auf dem Gebiet der DDR passiert."



Damals hätten "alle möglichen Vorschläge auf dem Tisch" gelegen, sagte Waigel. "Für uns war es aber weder akzeptabel, dass Deutschland ein neutraler Staat wird, noch dass es Teil beider Bündnisse sein soll, also der Nato und des damals noch existierenden Warschauer Pakts. Das wäre absurd gewesen und das hat auch Michail Gorbatschow eingesehen."

Volker Königkrämer CIA-Chef William Burns hat sich bei einer Anhörung im US-Kongress zum Ukraine-Krieg geäußert und auch über die Psyche des russischen Präsidenten Wladimir Putin spekuliert. Demnach sei Putin im Moment "wütend und frustriert", so Burns. Seine Befürchtung: "Er wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen." Die nächsten paar Wochen würden vermutlich "hässlich" werden und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher, so Burns.

Volker Königkrämer Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt einen Boykott von Gas aus Russland weiter ab. "Die zerstörerische Wirkung dieser extrem hohen, völlig außer Rand und Band geratenen Energiepreise auf die deutsche Volkswirtschaft, auf die europäische Volkswirtschaft, auf uns alle als Verbraucher, die wäre so verheerend, dass man diesen Weg nicht gehen kann", sagt der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Wenn Deutschland aus den vergleichsweise günstigen Lieferverträgen mit Russland ausstiege, müssten neue Verträge zu viel schlechteren Konditionen geschlossen werden.



Die USA hatten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am Dienstag ein Importverbot für Öl aus Russland erlassen. Auch Großbritannien will seine Öl-Importe aus Russland bis Jahresende zunächst senken und dann kein Öl mehr von dort importieren. Kretschmer wirbt auch dafür, einen neuen Umgang mit Russland zu finden. "Ein Russland, was überhaupt keine Handelskontakte, was keine Abhängigkeit von Europa hat, was nicht auf uns bezogen sein wird, ist sicherlich nicht verlässlicher." Die Abhängigkeit müsse reduziert werden, es dürfe aber nicht alles zerschlagen werden.

Volker Königkrämer Die Abhängigkeit von russischem Öl lässt sich nach Berechnungen der Umweltschutzorganisation Greenpeace kurzfristig deutlich verringern. Durch "schnell umsetzbare Maßnahmen" wie beispielsweise ein Tempolimit oder eine Verlängerung der derzeit geltenden Homeoffice-Pflicht könne der Import von russischem Öl um insgesamt ein Drittel reduziert werden, teilt Greenpeace mit. In den Berechnungen der Umweltschützer werden auch Schritte wie ein beschleunigter Einbau von Wärmepumpen, autofreie Sonntage oder ein teilweiser Verzicht auf Freizeitfahrten mit dem Auto untersucht.



Rund ein Drittel der deutschen Rohölimporte stammt aus Russland. Greenpeace betont, diese "unerträglichen Finanzhilfen" für den Angriff von Russlands Staatschef Wladimir Putin auf die Ukraine ließen sich "schon morgen" deutlich reduzieren. "Alles was es dafür braucht ist politischer Mut und die Art von Unterstützung, die wir gerade in weiten Teilen der Gesellschaft sehen", erklärt der Verkehrsexperte der Organisation, Benjamin Stephan.

