Bundesinnenministerin Nancy Faeser zufolge soll die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland zügig und unkompliziert ablaufen. Geflüchtete müssten kein Asylverfahren durchlaufen und erhielten mit sofortiger Wirkung in der EU Schutz "für bis zu drei Jahre."



Faeser hat gegenüber der "Rheinischen Post" angesichts der steigenden Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland die große Aufnahmebereitschaft in den Ländern und Kommunen betont. "Über diese Menschlichkeit und Solidarität, die überall zu spüren ist, bin ich sehr dankbar", sagt sie der Zeitung.