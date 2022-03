Sowohl Russland als auch die Ukraine beanspruchen Kriegserfolge für sich. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben allerdings nicht.



Laut dem russischen Verteidigungsministerium setzt Moskau die Angriffe auf die militärische Infrastruktur der Ukraine fort. Gegen Geheimdienst-Einrichtungen in Kiew seien "hochpräzise Waffen" eingesetzt worden. Die Hardware-Übertragung des Fernsehturms sei nun deaktiviert. Seit Beginn des Einmarsches am vergangenen Donnerstag zerstörten russische Truppen eigenen Angaben zufolge mehr als 1500 ukrainische Militärobjekte, darunter insgesamt 58 Flugzeuge am Boden und in der Luft sowie mehr als 470 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge. Zu eigenen Verlusten machten weder Moskau noch Kiew Angaben.



Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt an, mehr als 5840 russische Soldaten seien getötet worden. Mehr als 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber seien seit Kriegsbeginn zerstört worden. Das Ministerium wirft Russland schwere Kriegsverbrechen vor. Den vermeintlichen Angriff auf zivile Geböude (darunter Schulen und Krankenhäuser) bezeichnen die Behörden als "feiges Verhalten von denjenigen, die keine Ehre haben." Der Kreml dementiert vehement, Zivilisten und Wohngegenden zu attackieren.