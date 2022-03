Fast alle der nach Polen geflohenen Ukrainer wollen nach Einschätzung der Regierung in Warschau zunächst in dem Land bleiben. "Wenn es um die Ukrainer geht, dann wollen 98 Prozent von ihnen in Polen bleiben, um möglichst schnell wieder in ihr Land zurückkehren zu können", sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik am Mittwoch dem Portal Wpolsce.pl. Für Flüchtlinge aus Drittländern sei Polen dagegen meist nur ein Zwischenstopp. "Ein Teil will nach Deutschland reisen." In einer Erklärung widersprach Polens Regierung erneut Berichten, wonach es an den polnisch-ukrainischen Grenzübergängen zur Diskriminierung nicht-europäischer Flüchtlinge gekommen sei.