Seit zwei Wochen rollen die Panzer in der Ukraine, sterben Menschen in dem osteuropäischen Land. Am frühen Morgen soll es eine neue Waffenruhe und Fluchtkorridore für die Bevölkerung mehrerer umkämpfter Städte geben. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen auch in der Nacht zum Mittwoch weiter. Am Abend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer per Video aus Kiew übertragenen Rede an die Abgeordneten des britischen Unterhauses gewandt.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft", sagte Selenskyj. "Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen." Mit ähnlichen Worten hatte der britischen Premierminister Winston Churchill im Juni 1940 im Unterhaus sein Land auf die Verteidigung gegen Nazi-Deutschland eingeschworen.

Die Überlassung polnischer Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die Ukraine gestaltet sich als schwierig. Das Angebot Polens, die Maschinen zunächst den USA zu übergeben, ehe sie in die Ukraine geschafft werden, wurde vom US-Pentagon als "nicht haltbar" zurückgewiesen. Es gibt Bedenken, dass das von Putin als direkter Eintritt der Nato in den Krieg gewertet werden könnte.

Live Blog Verfolgen Sie die Ereignisse im stern-Liveblog Thomas Krause Russland räumt den Einsatz von Wehrpflichtigen im Krieg gegen die Ukraine ein. Das Verteidigungsministerium in Moskau betont allerdings, dass dies nicht von der Führung genehmigt worden sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagt der Agentur Tass zufolge, auf Befehl von Präsident Wladimir Putin werde die Militärstaatsanwaltschaft diese Fälle untersuchen und die Verantwortlichen bestrafen. Putin hatte wiederholt bestritten, dass Wehrpflichtige in der Ukraine kämpfen.



"Fast alle diese Soldaten wurden bereits nach Russland abgezogen", teilt das Verteidigungsministerium nun mit. Allerdings seien dabei einige Wehrpflichtige in ukrainische Gefangenschaft geraten. Die Entsendung weiterer Rekruten werde mit allen Mitteln verhindert.

Thomas Krause Die Zahl der wegen des russischen Angriffs aus der Ukraine geflohenen Menschen steigt weiter stark an. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR meldet mehr als 140.000 in den Nachbarländern angekommene Kriegsflüchtlinge. Seit Beginn der russischen Offensive am 24. Februar sind demnach bereits über 2,15 Millionen Menschen geflohen.



Bei weitem die meisten Ukraine-Flüchtlinge befinden sich laut UNHCR in Polen: knapp 1,3 Millionen. Gut 200.000 Menschen sind in Ungarn angekommen, 153.000 in der Slowakei. Weitere hunderttausende Menschen flüchteten nach Rumänien und Moldau oder reisten weiter in andere europäische Staaten, darunter auch Deutschland.

Thomas Krause Italien will ukrainischen Geflüchteten Zugang zu Arbeit und Schulausbildung eröffnen. Mit einem Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung könnten die Menschen selbstständig, angestellt oder saisonal arbeiten, sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in der Abgeordnetenkammer - der größeren des Zwei-Kammern-Parlaments. Junge Ukrainer sollten ihre Schulausbildung fortsetzen können. Dazu seien Richtlinien verbreitet worden, um ihre Integration auch unter Einbezug der ukrainischen Gemeinde vor Ort zu fördern.

Nach Daten des Innenministeriums seien bislang rund 23.870 Menschen aus der Ukraine in Italien angekommen.

Thomas Krause Die britische Regierung will die Ukraine im Kampf gegen russische Truppen weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Das kündigt Verteidigungsminister Ben Wallace im Parlament in London an. Bislang seien 3615 sogenannte NLAW-Panzerabwehrraketen geliefert worden, so Wallace. Weitere sollen folgen. Die Regierung wolle aber auch eine kleine Zahl an Javelin-Panzerabwehrwaffen in die Ukraine schicken. Zudem werde geprüft, Boden-Luft-Raketen vom Typ Starstreak zu schicken.



"Es ist elementar, dass die Ukrainer die Fähigkeit erhalten, zu fliegen, und russische Luftangriffe unterdrücken können", sagt Wallace.

Thomas Krause Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einmal mehr an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Sein Appell an den russischen Präsidenten laute: "Stoppen Sie das Blutvergießen, ziehen Sie die russischen Truppen zurück!" sagt Scholz in Berlin. "Es ist eine schlimme Katastrophe für das ukrainische Volk, aber auch das russische Volk leidet an diesem Krieg."



Was jetzt gebraucht werde, sei eine Waffenruhe, sagt Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Die Bundesregierung setze sich in enger Abstimmung mit ihren internationalen Partnern für eine diplomatische Lösung ein. Der Kanzler äußert die Hoffnung, dass in den derzeitigen Gesprächen zwischen den Delegationen der Ukraine und Russland "Lösungen" zur Beendigung der Kämpfe gefunden werden.

Thomas Krause Die chinesische Regierung hat humanitäre Hilfe für die Ukraine auf den Weg gebracht. "Auf Ersuchen der ukrainischen Seite wird das chinesische Rote Kreuz eine Reihe von humanitären Hilfsgütern im Wert von fünf Millionen Yuan (rund 720.000 Euro) bereitstellen, darunter Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs", sagt der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijian. China hat bisher seine Besorgnis wegen des Ukraine-Kriegs zum Ausdruck gebracht, ohne aber Russland explizit für den Angriff auf das Nachbarland zu kritisieren.



Chinas Präsident Xi Jinping hatte zuletzt zu "maximaler Zurückhaltung" der Kriegsparteien aufrufen, "um eine große humanitäre Krise zu verhindern". Nach Angaben staatlicher chinesischer Medien nannte er die Lage in der Ukraine "zutiefst beunruhigend". Die Ukraine und Russland müssten "die Gespräche fortzusetzen, um Ergebnisse zu erzielen", China könne zur "Beruhigung der Lage" beitragen.

Thomas Krause Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine auf eine erneute Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und dessen Partnerland Belarus verständigt. Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilt, werden 14 weitere russische Oligarchen und prominente Geschäftsleute auf die Liste derjenigen Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem sind ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift vorgesehen.

Thomas Krause Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung von UN-Experten auch die Lage von Millionen notleidenden Menschen in Syrien weiter verschlechtern. Die syrische Bevölkerung leide unter einer "erdrückenden Armut" und blicke "in einen neuen Abgrund", insbesondere die Vertriebenen, warnt der Leiter der Syrien-Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates, Paulo Pinheiro. Zugleich äußert er die Befürchtung, dass sich das Schicksal der Zivilisten in Syrien nun in der Ukraine infolge der russischen Kriegsführung wiederholen könne.



90 Prozent der syrischen Bevölkerung leben Pinheiro zufolge bereits unter der Armutsgrenze. Mehr als 14 Millionen Menschen sind demnach auf humanitäre Hilfe angewiesen, zwölf Millionen haben zu wenig zu essen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine werde den Druck auf die schon stark gestiegenen Preise erhöhen, sagt er. Mehr als die Hälfte des eingeführten Weizens komme aus diesen beiden Ländern.

Thomas Krause Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Behörden in Deutschland die Ankunft von 80.035 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Das teilt der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall in Berlin mit. Die Bundespolizei habe ihre Kontrollen zwar deutlich verstärkt. Da es an der Grenze zu Polen und Tschechien keine stationären Kontrollen gebe und viele Neuankömmlinge bei Verwandten untergekommen seien, sei die tatsächliche Zahl der Menschen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, aber noch nicht bekannt. Es ergebe sich allerdings "von Tag zu Tag ein genaueres Bild", weil sich Flüchtlinge mittelfristig um staatliche Hilfe bemühten oder wegen Schulplätzen für die Kinder anfragten.

Thomas Krause Die katholischen Bischöfe in Deutschland erwarten ein langes Ringen um ein freiheitliches Europa. Zugleich betonten sie, dass Waffenlieferungen für die Ukraine mit der katholischen Friedenslehre vereinbar seien. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei das Europa der Demokratie, der bürgerlichen Freiheit und der Menschenrechte attackiert worden, sagt der Augsburger Bischof Bertram Meier als Vorsitzender der Weltkirchen-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) im fränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein.



Die kirchliche Friedenslehre bejahe das Recht der Selbstverteidigung im Fall eines Angriffs. Dass westliche Länder nicht in den Krieg eingreifen wollen, um eine noch größere Auseinandersetzung zu verhindern, sei ebenso nachvollziehbar. Das sei "eine Gratwanderung, ein Jonglieren".

Thomas Krause Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist gegen eine Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen aus der Nato an die von Russland angegriffene Ukraine. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau verweist er in Berlin auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme. "Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge", sagt Scholz.



Trudeau warnte vor einer Eskalation. Sein Land werde weiter Ausrüstungsgegenstände und Waffen schicken. "Wir müssen Seite an Seite mit unseren Partnern vorgehen und müssen aufpassen, dass wir nicht zur Eskalation beitragen", sagt er. "Wir wollen den Konflikt deeskalieren und beenden." Ziel sei es auch, die Ukraine auf alle erdenkliche Weise zu unterstützen.

Volker Königkrämer Das radioaktive Material im ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl kann laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) trotz des Stromausfalls weiterhin sicher gelagert werden. Die Stromversorgung sei zwar grundsätzlich ein wesentlicher Sicherheitsfaktor, schreibt die Organisation auf Twitter. In Tschernobyl seien die abgebrannten Brennelemente jedoch in ausreichend großen Kühlbecken, die auch ohne Elektrizität genug Wärme ableiten würden, heißt es. "In diesem Fall sieht die IAEA keine kritische Auswirkung auf die Sicherheit."

Volker Königkrämer Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine gibt es erneut Zwischenfälle. In dem Dorf Demydiw rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuern russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. Ein Polizist sei dabei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Zudem sei ein Zivilist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilen die Beamten mit. Insgesamt seien aus der Ortschaft 100 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden, darunter 30 Kinder. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.



In der Hafenstadt Mariupol funktioniert nach Angaben der Separatisten im Gebiet Donezk der vereinbarte "humanitäre Korridor" weiterhin nicht. "Die Menschen verlassen Mariupol so schnell wie möglich aus eigener Kraft", sagt der Sprecher der prorussischen Kräfte, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben konnten am Dienstag 42 Menschen die Stadt am Asowschen Meer verlassen. Die Ukraine gibt ihrerseits den Angreifern die Schuld. Außenminister Dmytro Kuleba schreibt bei Twitter: "Russland hält weiterhin mehr als 400. 000 Menschen in Mariupol als Geiseln, blockiert humanitäre Hilfe und Evakuierung." Der wahllose Beschuss gehe weiter.



In anderen Regionen laufen die Evakuierungen an. Ukrainische Medien veröffentlichen Bilder aus Irpin bei Kiew, die zeigen, wie alte und kranke Menschen auf Tragen in Sicherheit gebracht wurden. Auf einem Foto ist eine alte Frau auf einer Sackkarre sitzend zu sehen. In Worsel nahe der Hauptstadt wird ein Kinderheim evakuiert.

Volker Königkrämer Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am Abend auf den Westbalkan und nach Moldau. Das teilt eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit. In Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien dürfte es am Donnerstag und Freitag neben der Lage in der Ukraine vor allem um die regionalen und internen Spannungen in den Westbalkan-Ländern und um deren Bemühungen um eine weitere Annäherung an die Europäische Union gehen.



In der an die Ukraine grenzenden früheren Sowjetrepublik Moldau steht nach diesen Angaben am Samstag unter anderem die Lage der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Zentrum der Gespräche Baerbocks. Zudem werde es um den seit Anfang der 1990er Jahre bestehenden Konflikt mit dem Gebiet Transnistrien gehen. Die von prorussischen Separatisten geführte Region hatte sich damals in einem blutigen Bürgerkrieg von Moldau abgespalten.

Volker Königkrämer Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eigenen Aussagen zufolge keine allzu hohen Erwartungen an das geplante Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der Türkei. "Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass ich nur geringe Erwartungen an die Verhandlungen habe", sagt Kuleba in einem auf Facebook veröffentlichten Videoclip. "Aber wir werden fraglos maximalen Druck ausüben", betont er. "Unser Interesse ist die Einstellung des Feuers, die Befreiung unserer Gebiete und als dritter Punkt die bedingungslose Lösung aller humanitären Probleme, der Katastrophen, die von der russischen Armee geschaffen wurden."



Er hoffe, dass Lawrow am Donnerstag im türkischen Antalya tatsächlich nach einer Lösung suchen wolle, wie der Krieg zu beenden sei, sagt Kuleba - "und nicht aus propagandistischen Gründen" anreise.

